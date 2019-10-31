Tüp bebek yöntemiyle 7 yıl sonra çocuk sahibi olan ailenin acı günü

KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

Kavak Mahallesi'ndeki evlerinde, önceki gün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 6 kişilik Çakır ailesinden, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren 5 yaşındaki Saliha Çakır için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Küçük kızın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Üzeyir ve Kevser Çakır çiftinin evliliklerinin 7. yılında tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Saliha Çakır'ın, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Bir yakınlarının düğünü için Mersin'e giden baba Üzeyir Çakır'ın (34), dönüşte yol kenarında bulunun bir bahçeden satın aldığı nar, önceki gün akşam yemeğinde büyükbaba, büyükanne, amca, baba, anne ve 5 yaşındaki torundan oluşan 6 kişilik Çakır ailesi tarafından yenen makarnanın ardından tüketilmişti.

Dün sabah karın ağrısı şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne giden amca Osman ve babaanne Saliha Çakır'ın zehirlendiklerinden şüphelenen doktorun isteği üzerine diğer aile bireyleri de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Akşam yemeğinde sadece nar yediği öne sürelen 5 yaşındaki Saliha Çakır, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.