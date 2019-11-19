Turistler Kapadokya'yı 4 mevsim balonla keşfediyor
NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri ve tarihi manastırları ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, her mevsim farklı güzelliğe bürünen bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'da peribacaları arasındaki çeşitli etkinliklere katılan turistler, bu eşsiz coğrafyayı, bölgede çok rağbet gören aktivitelerden sıcak hava balon turlarıyla da gökyüzünden izleme imkanı buluyor.
Hava koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, aynı anda 150 balon gökyüzünü süslerken turlar yaklaşık bir saat sürüyor.
Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarında yapılan hazırlıkların ardından gün doğumu ile birlikte gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, kışın beyaz, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil, sonbaharda ise sarı tonlarının hakim olduğu vadiler arasında süzülüyor.
Sıcak hava balon turuna katılan Rus turist Makanova Svetlana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava balon turuna katılmak için arkadaşıyla birlikte Kapadokya'ya geldiğini, bölgeyi gökyüzünden izlemenin heyecan verici olduğunu belirtti.
Svetlana, "Kapadokya'yı merak ediyordum. Burası rüya gibi bir yer. İlginç kayalıklar üzerinde balonla uçmak ise inanılmaz bir duygu." dedi.
Yerli turistlerden Muhittin İzge de daha önce bölgeye geldiğini ancak çevresinde çokça dolaştığı peribacalarıyla kaplı vadileri havadan izlemek için sıcak hava balon turuna katıldığını kaydetti.
İzge, "Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliğini balondan seyretmek çok farklı bir duygu. Sonbaharın renkleri ile peribacalarının renkleri çok uyumlu. Kapadokya'da sıcak hava balon turu anlatılmaz, yaşanır. Burayı herkes mutlaka görmeli, bu deneyimi de yaşamalı." diye konuştu.
Aslı Özgen de bölgeyi özellikle sonbaharda ziyaret etmek istediği için tatilini bu aylarda planladığını, sarının tonlarıyla bezenen bölgeyi kuş bakışı izlemekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Özgen, "Bu mevsimde buranın çok güzel olduğunu duydum. Gelmişken balonla uçmak istedik. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel, doğa harikası bir bölge. Bu mevsimde ise peribacalarının renkleri ile sonbaharın tonları iç içe geçmiş vaziyette, muhteşem bir ahenk ve uyum var." ifadelerini kullandı.
– "Kapadokya, dünyanın en iyi balon turu görsel seyir alanı"
Turistlerin peribacaları üzerinden uçmasını sağlayan sıcak hava balon pilotlarından Oğuzhan Alkan ise doğal, kültürel ve tarihi zenginlikler ile bezeli bölgenin yılın her ayında farklı bir görsel şölen sunduğunu belirtti.
Sıcak hava balon turlarının revaçta olması nedeniyle son yıllarda çok sayıda turistin bu etkinliğe katılabilmek maksadıyla Kapadokya'ya geldiğini kaydeden Alkan, bölgenin dünyanın en gözde sıcak hava balon merkezi olduğunu dile getirdi.
Alkan, "Kapadokya'ya gelen misafirlerimiz, at, ATV araçlar ve klasik otomobillerle yapılan farklı turlara katılıyor. Bunların ardından da sıcak hava balon turuna katılarak gezdikleri alanları gökyüzünden izliyor. Bölgede dört mevsim balon turu düzenleniyor ve her dönem turistleri farklı bir manzara karşılıyor." dedi.
Kapadokya'nın, tüm aktiviteleri ile yılın her dönemi muhteşem bir doğal yapıya sahip olduğunu aktaran Alkan, şunları kaydetti:
"Farklı ülkelerde balon turu etkinliklerine katıldım ama dünyanın en güzel balon uçuş alanı Kapadokya diyebiliriz. Sonbaharda ağaçların renk değiştirip sarıya dönüşmesi ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. Bu manzaranın mutlaka görülmesi gerekir, herkesi Kapadokya'ya davet ediyoruz. Kapadokya, dünyanın en iyi balon turu görsel seyir alanı. Aynı anda yaklaşık 150 sıcak hava balonu bölge semalarını renklendiriyor. Sırf bu manzara için bile çok sayıda turist buraya geliyor."
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