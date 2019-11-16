Turizm yatırımcıları ve Bahçeşehir Üniversitesinden nitelikli istihdam için iş birliği

İSTANBUL (AA) – Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) turizm sektöründe nitelikli istihdamı artırmak için güçlerini birleştirdi.

Turizm sektörünün vizyoner kuruluşu TTYD, BAU iş birliği kapsamında bugünün liderlerini geleceğin liderleri ile buluşturarak yeni fikirlerin geliştirilip sektöre kazandırılmasını sağlayacak.

BAU'nun Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenen anlaşma töreniyle duyurulan iş birliği, turizm alanında akademik bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

İki kurumun ortak çalışmalarıyla eğitim, staj, konferans, çalıştay ve araştırmalar yaparak turizm sektörüne nitelikli katkı sunacak iş birliği kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi her akademik yılda biri yüksek lisans, biri de doktara olmak üzere iki öğrenciye yüzde 100 daimi eğitim bursu verecek. Bunlar "TTYD Doktora Bursu" ve "Murat Dedeman Yüksek Lisans Bursu olarak adlandırılacak. Ek olarak 1 doktora, 1 master programı açılacak.

TTYD hem kendi bünyesinde, hem de üyesi olan kuruluşlarda BAU öğrencilerine staj imkanı sağlayacak.

BAU bünyesinde eş zamanlı olarak bir turizm çalıştayı ve bir akademik turizm konferansı düzenlenecek. TTYD üyelerinin panel konuşmacısı olarak katılacağı çalıştay, öğrenci ve genç neslin katılımına açık olacak. Konferansta ise, turizm konu başlığı altında bildirilerin kabul edileceği ve sonrasında kabul gören bildirilerin kitaplaştırılacağı, daha akademik bir disiplin takip edilecek.

İmzalanan anlaşma kapsamında TTYD Barlas Küntay Turizm İnovasyon ve Girişimcilik Ödülü'nün de duyurusu yapıldı. Ödülün başlığı "Turizm Sektöründe Önlenebilir İsraflar – Bilinçlendirme" oldu.

200 bin lise öğrencisiyle yapılacak yarışmanın başvuruları her yıl eylül-aralık döneminde BAU’ya yapılacak.

Belirlenecek miktarda para ödülünün yanı sıra, kazananların aileleriyle birlikte TTYD üyesi bir otelde bir yaz tatili yapma fırsatına ek olarak, arzu ettikleri taktirde, yine TTYD üyesi bir tesiste yaz sezonu boyunca staj yapma imkanı da bulacak.

Sonuçlar mart ayında toplanacak ve TTYD mensuplarından oluşacak Değerlendirme Komitesi’nce belirlenecek. Ödüller mayıs ayında da sahiplerine iletilecek.

– "Tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler"

Anlaşma töreninde bir konuşma yapan TTYD Başkanı Oya Narin, nitelikli iş gücünün ülkedeki turizm potansiyelini yükseltmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, nitelikli eğitim programlarının önemine dikkati çekti.

Toplam 60 milyar dolarlıklık gücüne sahip Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile turizm sektöründe nitelikli istihdamı artırmak amacıyla güzel bir işbirliği yaptıklarını ifade eden Narin, şunları kaydetti:

"Bahçeşehir Üniversitesinde açılacak programlardan mezun olanlar, turizmi sadece 3-4 aylık geçici bir iş olarak değil tüm yıla yayılan bir iş ve kariyer imkanı olarak değerlendirecekler. Bu iş birliği ile turizm veya turizmle bağlantılı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler.

Biz de sektörümüzün önde gelen yönetici ve profesyonellerini sistemli biçimde programa dahil olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileriyle buluşturacağız. Turizm sektörümüz, öğrencilerimiz ve ülkemiz adına çok yararlı olacağına inandığım bu iş birliği için emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.”

– "Turizm sektörünü daha da yukarılara taşıyabilecekler"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz de, üniversite olarak Türkiye'nin küresel marka haline gelmesi için farklı sektörlerde yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirterek,turizm sektörünün ülke ekonomisi içindeki potansiyeline işaret etti.

Küresel ekonominin en önemli ve ev hızlı büyüyen sektörünün turizm sektörü olduğunu ifade eden Karadeniz, "Global bir ağa sahip olan üniversitemiz, Turizm Yatırımcıları Derneği ile imzalamış olduğu protokol ile sektöre yetişmiş iş gücü sağlamayı, nitelikli araştırmalara ev sahipliği yapmayı ve bunu uluslararası platformlara taşımayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarının öğrencilerine, turizm sektörünün özelliklerini anlayarak bu noktada fark yaratacakları noktaları belirleyebileme imkanı sağlayacağını anlatan Karadeniz, "İş birliğimiz kapsamında eğitim alacak turizm öğrencileri müşteri memnuniyeti noktasında daha kapsamlı bilgi sahibi olacaklar. Bu bilgileri harmanlayarak sektörün geliştirmesi gereken noktalarına yönelik yapacakları çalışmalar ile turizm sektörünü daha da yukarılara taşıyabilecekler." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Okulu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aksoy ise şöyle konuştu:

"Bir yanda Bahçeşehir Üniversitesinin sektörlerle yakın temas hedefi, diğer yanda TTYD’nin bilimsel ve sektörel çalışmalar yapılması amaçları ışığında, TTYD-BAU İşbirliği fikrinin tohumları atılmış oldu. Başta sayın başkanımız ve sayın enstitü müdürümüz olmak üzere, üniversite ve dernek ekiplerimizin katkılarıyla işbirliğinin çerçevesini geliştirdik. 'MBA Board’umuzun geleceğin yöneticilerini yetiştirme misyonuyla yenilediği eğitim programı altında turizme de dokunduk.

Eğitim, staj, konferans, çalıştay ve araştırma noktasında sektöre hizmet sağlayacak bu iş birliği iki kurum arasında güzel bir başlangıç. Sadece burada sayılanlarla sınırlı kalmayacağına, yeni sinerjiler yaratacağına gönülden inanıyorum. Akademi ile turizm dünyasını bir araya getiren bu işbirliğinin her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Narin ve Karadeniz iş birliği anlaşmasını imzaladı.