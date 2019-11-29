Türk-Amerikan Kültür Laboratuvarı kurucusu iki sanatçıdan konser
ANKARA (AA) – Türk-Amerikan Kültür Laboratuvarı (TACL) kurucusu iki sanatçı, Türk ve Amerikalı sanatçılar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla konser verdi.
Türk- Amerikan Derneğindeki konserde, TACL'nin kurucuları kemancı Zeynep Alpan ve viyolonsolist Mark Prihodko, Türk ve Amerikan bestecilerin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.
Alpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan kültürünü sanat yoluyla buluşturmak istediklerini belirtti.
TACL olarak Amerika ve Türkiye'deki genç sanatçılar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini dile getiren Alpan, "Amerikan ve Türk sanatçılar olarak, öğrencilere yönelik eğitim ve sosyal yardım programları yapıyoruz. Böylece genç sanatçıların da birbirleriyle iletişimlerinin kuvvetlenmesine ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda her iki ülkenin bestecilerinin eserlerini çaldığımız konserler veriyoruz." diye konuştu.
Alpan, Ankara'da çeşitli konser ve programlar yapacaklarını ifade ederek, "Bilkent Üniversitesinde yarın ve pazar günü piyanist ve kemancıların katılımıyla konserler vereceğiz. Konserlerimiz, öğrencilerin yanı sıra üniversite dışından da sanatseverlerin katımına açık olacak." bilgisini paylaştı.
– "Sanatla, ülkeler arasındaki sınırları kaldırmak istiyoruz"
Viyolonsolist Prihodko da iki ülkenin insanlarını birbirlerine yakınlaştırmak istediklerini belirterek, "Sanatla, ülkeler arasındaki sınırları kaldırmak ve tüm insanları sanatın etrafında buluşturmak istiyoruz." dedi.
Türklerin yüzyıllar öncesine dayanan zengin bir kültürü olduğunu ifade eden Prihodko, şunları söyledi:
"Hem Amerika hem de Türkiye'de büyük sanatçılar var. Fakat bu sanatçılar arasında maalesef kuvvetli bir iletişim bulunmuyor. Bu eksikliği doldurmak amacıyla yaptığımız organizasyonumuzu gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz."
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