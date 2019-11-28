Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi

ANKARA (AA) – Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Ülkemiz bir süredir yerli ve milli ilaç hamlesi içerisinde. Biz bu hamleyi destekliyoruz. Ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve bunun için de ilacın stratejik bir ürün olarak belirlenmesi bizim de en büyük arzumuz." dedi.

Çolak, bir otelde düzenlenen TEB 42. Olağan Büyük Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sağlığın çok fazla bileşeni ve paydaşı olduğunu söyledi.

Sağlık sigortalarının kapsamının genişlediğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığının arttığını, kronik hastalıkların tedavilerinin daha fazla dikkat gösterilen ve yatırım yapılan bir konu haline geldiğini aktaran Çolak, kronik hastalıklara bağlı sağlık sorunlarının, yaşam kalitesinde radikal bir düşüşe neden olduğunu belirtti.

Eczacıların, birinci basamak sağlık çalışanlarının bir parçası olarak, hastalıkların önlenmesinden uyumlu bir tedavinin sürdürülmesine kadar çok çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmeye başladığına dikkati çeken Çolak, eczacının, görevini yerine getirmek için mesleki yeterliliğini geliştirmesi ve her daim kendisini güncel tutması gerektiğini ifade etti.

Dünyada sağlık harcamalarının ve onları kısıtlamak için alınan ekonomik tedbirlerin hem arttığını hem de çeşitlendiğini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Sağlığa erişim engellerinin yanı sıra ilaçların bulunabilirliğine ilişkin sıkıntılar da sadece yoksul ülkelerde değil, tüm dünyada baş gösteriyor. Sağlık ve ilaç harcamaları öyle bir noktaya gelmiş durumda ki kişileri yoksullaştırıyor. Bir hak olan sağlığın edinilmesi ve sağlıklı yaşam, bir külfet haline gelebiliyor. Ülkemiz de bir süredir yerli ve milli ilaç hamlesi içerisinde. Biz bu hamleyi destekliyoruz. Ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve bunun için de ilacın stratejik bir ürün olarak belirlenmesi bizim de en büyük arzumuz. Ancak yeni bir kalkınma paradigmasına ihtiyacımız var."

– Sağlık ve sosyal yardımlar

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, sağlık ve sosyal yardımlar konusunda, Türkiye'nin 17 yılda çok önemli mesafe katettiğini bildirdi.

Çalık, özellikle sağlığa büyük bütçe ayırdıklarını anımsatarak, sağlıkta yaptıkları reformlarla vatandaşların refah seviyesini, sağlığa erişimlerini, sağlıktaki memnuniyetini yükseltirken Sosyal Güvenlik Kurumunda yapılan reformun dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü aktaran Çalık, "Türkiye, sağlıkta çok önemli hedefleri yerine getirdi. Bunları yaparken sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'de yerli ve milli üretime devam edeceğiz. İlaç üretimi, aşı üretimine başladık, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Sosyal güvenliğe, sağlığa ayrılan pay bundan sonra artmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

– "Siyaset üstü yaklaşılmalı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM'deki eczacı milletvekillerinin, eczacılardan aldıkları güçle bir arada olduğunu ifade etti.

Eczacı kimlikleriyle eczacılığın geleceği için en büyük mücadeleyi vereceklerine değinen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün eczacı milletvekilleri, MHP'li, AK Parti'li, CHP'li, siyaset üstü yaklaşım uygulamadıkça ve kendi partilerine, 'bu iş başka bir mesele, buradan siyaset, polemik, tartışma çıkmaz, halkın sağlığı bunu gerektiriyor' demedikçe bugünkü türbülansları yaşayacağız. Eczacı milletvekillerinin birlikteliğini, dayanışmasını sizlere emanet ediyorum. Bu salon, pazar günü sandıklar kurulduğunda, eczacılığın geleceği için en doğru kararı verir. Seçilen arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Biz milletvekiliyiz ama konu meslek olduğunda sizin neferiniziz."

1 Aralık Pazar gününe kadar sürecek kongrenin açılışına, bazı milletvekilleri ile eczacılar ve akademisyenler katıldı.