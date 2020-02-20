Türk Harb-İş Sendikası Vectrus şirketini dava edecek
ANKARA (AA) – Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığının ABD'li taşeron şirketi Vectrus'un sendika üyelerini işten çıkarma kararına yönelik görüşmeleri sonlandırarak hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.
AA muhabirine, sendikanın genel merkezinde sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soydan, yabancı askeri iş yerlerinde faaliyet gösteren şirketin 20 Ocak'ta Adana'da 424, Ankara'da 15 üyenin işten çıkarılacağını yazılı olarak sendika yetkililerine bildirdiğini anımsattı.
Soydan, işverenle farklı zamanlarda yapılan görüşmeler sonucunda işten çıkartılacak 439 üye sayısının 241'e düşürüldüğünü aktararak, "Şirket yönetiminden öncelikle haksız ve yersiz olarak işveren tarafından alınan tenkisat kararının iptal edilmesi, işten çıkarma yerine daha hafif önlemlerin alınması, belki de tensikata gerek kalınmadan bu sürecin atlatılması istenmiş, listede yapılan incelemelerde de Toplu İş Sözleşmesine (TİS) aykırı hususlar ve sıralama olması nedeniyle daha ciddi ve birlikte yeni bir çalışma yapılması istenmiştir." diye konuştu.
– "İşveren herhangi bir olumlu yaklaşım göstermedi"
İşçilerin işten çıkarılmasını önlemek için sundukları tekliflere işveren tarafının olumsuz cevap verdiğini anlatan Soydan, şöyle devam etti:
"Sendikamızca sorunun çözümüne yönelik sunulan farklı çözüm ve birlikte çalışma tekliflerine rağmen işverence herhangi bir olumlu yaklaşım gösterilmemiş, sendikamızca sunulan her türlü teklife ve alternatif çözüm önerilerine karşı işverenin kapalı tutumu nedeniyle görüşmeler sona erdirilmek zorunda kalınmıştır. İşverenin kanuna ve toplu iş sözleşmemize aykırı ve iyi niyetten uzak bu tutumuna karşı sendikamızın hukuki süreci başlatacağı kendilerine bildirilmiştir. Sendikamızca bugüne kadar olduğu gibi ilerleyen süreçte de hiçbir geçim kaynağı kalmayacak şekilde işten çıkarılan işçilerimizle birlikte değerlendirme yapılacak ve buna göre hareket edilecektir."
Soydan, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin bölgedeki milletvekillerinin konuyla yakından ilgilendiklerine dikkati çekerek, "Şahsımı direk arayarak konu hakkında bilgi alan ve bu bilgileri kayda değer gördüğü için Bakanlar Kurulunun gündemine taşıyan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan beyefendi başta olmak üzere, sıkıntılarımızı tüm bakanlarımıza ileten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'a özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Türk Harb-İş Sendikası Vectrus şirketini dava edecek
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