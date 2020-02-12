Türk Kızılayı ekibinden, engelli vatandaşa doğum günü sürprizi
KONYA (AA) – Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı ekibi, doğum günü olduğunu öğrendikleri engelli Ali Şengül için pasta kesti.
Türk Kızılayı ekibi, kampanya kapsamında kan vermek için kendilerine başvuran Ali Şengül'un doğum günü olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Türk Kızılayı ekipleri, çevredeki bir pastaneden yaş pasta alarak, Ali Şengül'ün doğum gününü kutladı.
Alkışlarla salona gelen ve 22 yaşına "merhaba" diyen Ali Şengül, yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Kan vermeye gelenler Ali Şengül'ün doğum gününe şahitlik etti.
BENZER HABERLER
-
Türk Kızılayı ekibinden, engelli vatandaşa doğum günü sürprizi
-
SabancıDx yılı büyümeyle kapattı
-
Anadolu Isuzu'ya üst düzey atama
-
CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi
-
Karamollaoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eleştiri:
-
Akşehir'de yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.