Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü
ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığından, Türk Kızılay'ın 151'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik ve Kızılay personelinin ortak çalışmalarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan fotoğraf paylaşımında, "Dünyanın bir çok bölgesinde Mehmetçik ile omuz omuza çalışan, her türlü ihtiyaç bölgesindeki mağdurlara milletimizin yardım elini ulaştıran Türk Kızılay'ın 151'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm Kızılay mensuplarına başarılar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.
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