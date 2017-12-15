Türk Tarih Kurumundan Lefkoşa’da iki sergi
Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliği ile düzenlenen sergilerin açılış konuşmasını Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter gerçekleştirdi. Konuşmasında bu topraklarda İslamiyet’in varlığının 1400 yıl öncesine dayandığını belirten Prof. Dr. Benter, KKTC’de Hala Sultan’ın en önemli dini şahsiyet olduğunu belirtti. Hala Sultan’ın yaşamına değinen ve onun hakkında bilgiler veren Benter’in ardından konuşan Kıbrıs Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük ve Hala Sultan Camisi İmamı Şakir Alemdar da Hala Sultan’ın Kıbrıs halkı açısından önemine değindiler.
Türk Tarih Kurumunun medeniyetimizin kilit ehemmiyete haiz konularına belgelerle ve resimlerle dikkat çekmek amacıyla düzenlediği sergilerde Hala Sultan Tekkesi’nin planı ve tarihsel fotoğrafları, Tekke’nin istisnai vakıflardan olduğunu gösteren belgeler, Kıbrıs’taki vakıfların işleyişine dair İngiltere ile yapılan anlaşma maddelerinin yanı sıra; Kudüs’ün tarihi fotoğraf ve belgeleri ile Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin, Gazze, Kudüs cephe savunmasında şehit düşen kahraman mehmetçiğin künye defterlerindeki isimlerinin de aralarında bulunduğu geniş bir görsel malzeme sunuldu.
İki sergi, 19 Aralık 2017 tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezinde ziyaret edilebilecek.
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