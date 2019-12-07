Türk yazılım şirketi en iyiler arasında

ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Türk savunma sanayisinde sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme görevleri üstelenen MilSOFT Yazılım Teknolojileri, ulaştığı yetenek olgunluğuyla Avrupa ve dünyada en iyiler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yazılım şirketlerinin yetenek olgunluk seviyelerinin ölçümünde dünyada yaygın olarak CMMI standardı (Capability Maturity Model Integrated) kullanılıyor. 5 aşamadan oluşan standardın en üst noktasında Seviye-5 yer alıyor.

CMMI Seviye-5, disiplinli ve sayısal bir şekilde gelecek performansın tahmin edilmesini ve henüz problem oluşmadan önleyici işlemlerin yapılarak müşterilere yenilikçi ürünler sunulmasını sağlıyor.

Şirketlerin CMMI seviyeleri yükseldikçe, üstlendikleri projeleri zamanında, hedeflenen kalitede ve bütçesinde gerçekleştirme başarıları da artıyor. Modelin barındırdığı "sürekli iyileşme" felsefesi, şirketlerin, gelişen rekabet ve değişen şartlara uyumunu artırarak, sürdürülebilirliklerine katkı sağlıyor.

CMMI, kalite ve takvim unsurlarının vazgeçilmez önem taşıdığı uluslararası savunma sanayisi başta olmak üzere, pek çok sektörde model olarak kullanılırken, yurt işi ve dışı kritik ihalelere katılımda ön koşul olarak aranıyor.

MilSOFT, 2002'de Türkiye'de CMMI Seviye-3'e ulaşan ilk şirket olmasının ardından çıtayı yükselterek, 2005'te CMMI Seviye-5'e ulaştı ve Avrupa'da bu noktaya ulaşan ilk şirket konumuna geldi.

– Seviye-5'i kesintisiz koruma başarısı

MilSOFT, Türk savunma sanayisinde tüm projelerde yüzde 100'lük bir kapsama ile CMMI Seviye-5 ulaşan tek şirket olma özelliğini sürdürüyor.

Şirket, CMMI Seviye-5'i 2005'ten itibaren üstlendiği tüm projelerde uygulayarak korudu ve denetlemelerden 6'ncı kez başarıyla geçti.

Dünya çapında CMMI belgelendirmesi yapılan 10 bin şirket içinde MilSOFT, Seviye-5 sertifikasyonuna sahip Avrupa'daki 27, dünyadaki 619 şirket arasında yer alıyor.

MilSOFT, CMMI Seviye-5'e ulaşıp bu seviyeyi 2005'ten bu yana kesintisiz olarak korumayı başaran dünyadaki az sayıdaki şirket arasında bulunuyor.

Bu arada, şirketin CMMI Seviye-5 belgesinin yenilemesi dolayısıyla MilSOFT'ta çalışanların katılımıyla kutlama töreni düzenlendi. Törene MilSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit, şirketin yeni ortağı Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çelik ve Genel Müdürü Mustafa Gürsoy katıldı.