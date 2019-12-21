Turkcell 2022'ye kadar 45 ili ULAK ile kapsayacak

İSTANBUL (AA) – Turkcell, Türkiye’nin teknoloji üreten ülke olması vizyonuyla, yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın güçlenmesi için desteğini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Turkcell’in desteğiyle büyümeye devam ediyor. 2022 yılına kadar Turkcell şebekesinde 45 şehirde toplam 2 bin 900 ULAK baz istasyonu 4.5G hizmeti vermeye başlayacak.

Halihazırda Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari ve Şırnak’ta hizmet veren ULAK’ın Turkcell şebekesinde kullanıldığı il sayısı, 2020 yılı sonunda 14’e çıkacak. 2022 yılı sonunda ise Turkcell şebekesinde hizmet veren ULAK baz istasyonları Türkiye coğrafyasının yüzde 54’ünü oluşturan illerde hizmet verecek.

Başlangıçta 250 baz istasyonu siparişi ile ULAK’a bir anlamda can suyunu veren Turkcell, mobil iletişim sektörünün önemli etkinliği olan Mobile World Congress’te (MWC) Şubat ayında 2 bin 650 adet ULAK siparişi daha vererek yerli ve milli baz istasyonunun isminin dünya çapında da duyulmasına destek olmuştu. Yerli ve milli ULAK sayesinde Türkiye, baz istasyonu üretebilen 5 ülkeden birisi olma unvanını taşıyor.

– “Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yerli baz istasyonları üzerinden iletişim sağlanmasının Türkiye’de mobil iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlattığını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attık. Turkcell olarak ilk gününden itibaren yerli baz istasyonu projesinde ULAK ekibi ile çok yakın çalışıyoruz. Bu süreçte mobil iletişim konusundaki tecrübemizi projeye aktararak ULAK’ın çok daha rekabetçi bir ürün olması konusunda gelişimini görmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’de yerli baz istasyonunu gerçek şebekede kullanan ilk operatör olduk. Aralık ayı içinde 4.5G teknolojisi için çok önemli olan VoLTE özelliği ve 2600 MHz radyo üniteleri de ULAK’ın en güncel yazılım versiyonu ile ilk olarak Turkcell canlı şebekesinde kullanılmaya başlandı.

Halen Turkcell canlı şebekesinde yeni ULAK yazılım özelliklerinin testleri ve geliştirmeleri şirketimizin destek ve katkıları ile hızla devam ediyor. ULAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ile yerli 5G baz istasyonu da geliştiriyoruz. Yine ULAK ve Medipol Üniversitesi ile birlikte 5G baz istasyonları arasında girişim önleyici özellik üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler yerli kaynaklara ve Türk mühendislerine inanıldığı zaman nelerin başarıldığının en somut göstergesi oldu. Tüm dünyaya bunu kanıtladık.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda ULAK Haberleşme AŞ yükleniciliğinde ASELSAN, Netaş ve Argela’nın katkılarıyla geliştirilen ULAK’ın yaygınlaşmasında Turkcell hayati bir rol üstlendi.

İlk temasların 2014’te başladığı ve 2017’nin ekim ayında canlı sahada kullanımla yeni bir aşamaya gelen proje, en büyük gücünü Turkcell’in yerli teknoloji üretimi vizyonundan aldı.