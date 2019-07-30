Turkcell çalışanları finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor
İSTANBUL (AA) – Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters'i ekledi.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda hayata geçen Turkcell Akademi, Finans Masters Programı ile çalışanlarının kariyerine yeni bir uzmanlık alanı katmaya hazırlanıyor.
Dünyanın önde gelen üniversite ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden seminer, eğitim ve simülasyonlarla hazırlanan program, çalışanları yepyeni bir uzmanlık alanına taşımayı hedefliyor.
Turkcell Akademi'nin dünyanın önde gelen üniversite ve kurumlarıyla hazırladığı 100 saatlik program, alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Eğitim boyunca işin teorisinden en güncel pratik uygulamalara, temel prensiplerden dijital finansa kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası uzmanlar dersler veriyor.
2 bin 275 Turkcell çalışanının başvurduğu program, ABD'nin saygın kurumlarından Rice Üniversitesi'nden akademisyenlerin eğitimleriyle başladı. Eylül ayına kadar eğitimlerini sürdürerek başarı sertifikası almaya hak kazanan çalışanlar, programın devamında Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen finans danışmanlık şirketlerinin üst düzey isimlerinden eğitimler alacak.
Sınavlarını başarıyla geçen katılımcılar her iki üniversiteden de finans alanında uzmanlaştıklarını belgeleyen birer sertifika sahibi olacak. Katılım, sınav performansı, vaka, simülasyon ve ödev çalışmasında alınan değerlendirme notları sonucu hesaplanan puana göre ilk 10'a giren Turkcell çalışanı, yurt dışında eğitim alma veya yüksek lisansını tamamlama şansına erişecek.
– "Çalışanlarımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitimde teknolojiyi kullanarak çalışanlarını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirtti.
İnsana, sektöre ve topluma değer katma misyonlarını sürdürdüklerini vurgulayan Sezen, şunları kaydetti:
"Turkcell Finans Masters, alanında Türkiye'nin en büyük programı. Çalışanlarımız zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, finans gibi evrensel bir alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Çalışanlarımızın, müşterileri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasını, onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmasını ve ortak finans bakış açısıyla hareket etmesini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın kısa sürede yoğun ilgi göstermiş olması da kendilerini geliştirme ve şirketimizi zirveye taşıma hedefimizdeki ortaklığımızı ispat ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz. Dijital operatör Turkcell olarak herkesin hayatını zenginleştirmek, insanlara yeni bir perspektif verebilmek için teknolojiyi fırsata çevirmeye devam edeceğiz."
-
Bünyan'da halı dokuma kursu açıldı
-
Kaman Öğretmen Lokali yeniden hizmet vermeye başladı
-
Konya'da 18 ülkeden göçmen meslek öğreniyor
-
GÜNCELLEME – Konya'da silah fabrikasında yangın
-
Aileleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyardılar
-
Turkcell çalışanları finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]