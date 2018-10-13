Turkcell Gelibolu Maratonu yarın koşulacak
ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de, "Barış için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Turkcell Gelibolu Maratonu yarın koşulacak.
Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl tüm dünyada kutlanan "2018 Truva Yılı"nın önemli organizasyonu Turkcell Gelibolu Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.
Turkcell'in isim sponsorluğunda yapılan ve bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu gerçekleşecek. Organizasyonun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik maraton, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar, Alçıtepe köyünden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek.
Yarı maraton için ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlama düdüğü çalacak. Sporcular, parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, başladıkları yerde yarışı noktalayacak.
Yoğun katılımın beklendiği 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak.
Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödül 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre koşularının yanı sıra 9 yaş kategorisinde ilk üçe giren kız ve erkek koşucular, ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.
Öte yandan, iki yıl önce 10 bin fidanın dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, bu yıl 10 bin fidan daha eklenerek ağaç sayısı 30 bine çıkarılacak. Bununla birlikte maratona görüntülü sohbet ve anında mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek.
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