Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa anıldı

KIRŞEHİR (AA) – Türkçenin öncülerinden kabul edilen, 13. yüzyılda Arapça ve Farsçaya karşı eserlerini Türkçe yazan Aşık Paşa, Uluslararası 7. Aşık Paşa Şiir Şöleni ile anıldı.

Kırşehir Şairler ve Yazarlar Deneği ile Kent Konseyi Şairler Çalışma Grubu işbirliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Irak, Yunanistan, Kırım ve Doğu Türkistan'dan şairler katıldı.

Törende konuşan Dernek Başkanı Veysel Turgut, Kırşehir'in Aşık Paşa gibi Türkçenin öncülerinin yanı sıra Kalender Baba, Ahmed-i Gülşehri, Caca Bey, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Süleyman Türkmani, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Kaya Şeyhi, Aşık Paşa, Aşık Said, Aşık Seyfullah, Aşık Hasan, Şemsi Yastıman, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Neşet Ertaş gibi gönül insanlarını da yetiştirdiğini söyledi.

Bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Turgut, şölende şiirlerin saz ve söz ile insanların gönüllerine dokunacağını aktardı.

Türkiye'nin önemli kültür şehirlerinden olan Kırşehir'de böyle bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirten Turgut, "Şiir şöleni ile amacımız bizlere bu toprakları yurt yapan insanları da unutmamaktır. Şiir, gönüllerin kapılarını da dostça çalabilmektir. Yurt içi ve yurt dışından gönüllere seslenen her misafirimize teşekkür ederim." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir İlhan, Aşık Paşa'nın fikir hayatı ve yaşadığı süreçleri anlattı.

Şiir şöleni kapsamında, şiir dinletilerinin yanı sıra başta Aşık Paşa'nın türbesi olmak üzere tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi.

– Aşık Paşa

Kırşehir'de 1272 yılında doğan Aşık Paşa (Ala ed-Din Ali), kentin yetiştirdiği tasavvuf şairi olarak biliniyor. Ailesi Horasan'dan Anadolu'ya gelen Aşık Paşa'nın Garibname isimli eseri, Türk edebiyatının ilk büyük telif mesnevisi olarak biliniyor. O dönemde Arapça ve Farsçaya daha çok önem verilmesine rağmen Aşk Paşa, eserlerini Türkçe kaleme almasıyla tanınıyor. 1333 yılında Kırşehir'de vefat eden Aşık Paşa'nın adının verildiği Aşıkpaşa Mahallesi'nde türbesi bulunuyor.