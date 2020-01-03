Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği Başkanı Yıldız, 2019 yılını değerlendirdi:
ANKARA (AA) – Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, 2019'da Türkiye'de 80 bin ton bal üretildiğini belirterek, koloni sayısına oranla bu rakamın düşük olduğunu söyledi.
Yıldız, AA muhabirine, 2019 yılını 25 bin tonu petek, 55 bin tonu süzme yaklaşık 80 bin ton üretimle kapattıklarını, arı koloni sayısına rağmen hem üretimde hem de ihracatta yeterli düzeye ulaşamadıklarını dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yıllardaki çalışmaları neticesinde geleneksel yöntemden profesyonel üretime geçildiğini vurgulayan Yıldız, "Gerek denetimlerin sıkılaştırılması gerekse eğitimle üretimde profesyonelleşmeye gidilmektedir. Bu da baldaki kaliteyi artırmaktadır. Bal üretimindeki kalite her yıl aratarak devam etmekte." diye konuştu.
Türkiye'nin Çin'den sonra arı kolonisi bakımında 2. ülke olduğunu ancak bal üretimi ve ihracatta 6'ıncı, 7'inci sıralarda geldiğini belirten Yıldız, "Maalesef ihracatımız arı sayımızla orantılı değil. Bunun sebebi, Türkiye'deki çiçek balının, yayla ballarının dünya ile rekabet edememesidir. Ortadoğu'ya bir miktar petek bal ihraç edebiliyoruz ve bunun yanında ihraç ettiğimiz balın yüzde 90’ı çam balı. Bunun sebebi dünyada çam balı üretiminin yüzde 90’ı bizde üretiliyor. Koloni sayımız çok fazla olmasına rağmen yeterli üretim ve ihracat yapılamaması bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.
– "Petek bal ile süzme balın kodeksi ayrılmalı"
Arıcılardan analiz ederek balları aldıkları halde özellikle petek balda otokontrolü sağlamanın güç olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:
"Petek ballarda her bir peteğin ayrı ayrı analizinin yapılması çok mümkün olmuyor. Her bir kovanda her bir petekte ayrı değerler çıkabiliyor. Bizim talebimiz petek bal ile süzme balın kodeksinin ayrılması. Bugün bir üreticiden 15 ton bal aldığınızda 3 bin çıta yapar ve 3 bin ayrı analiz yaptırmanız gerekir ki bu da mümkün değil. Bir çıtanın analiz maliyeti bütün çıtaların maliyetini karşılayamamaktadır. Dolayısıyla petek balda otokontrol sağlanamamaktadır ama süzme balda bunu sağlamak çok kolaydır. 10 ton balı bir tankta toplarsınız, akredite bir laboratuvarda analizini yaptırarak çok rahatlıkla piyasaya sürebilirsiniz."
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Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği Başkanı Yıldız, 2019 yılını değerlendirdi:
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