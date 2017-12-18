Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı 20 Aralık’ta yapılacak

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantı mekanizması, bölgesel konularda üçlü formatta görüş alışverişinde bulunulmasına imkan tanımakta, karşılıklı yarar temelinde işbirliği anlayışının geliştirilmesine, bölgesel refah, istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Toplantıda, üç ülkeyi ilgilendiren ortak konularda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak, daha evvel yapılan toplantılarda alınan kararlar gözden geçirilecektir.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.