Türkiye Drone Şampiyonası
NEVŞEHİR (AA) – Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı, final müsabakalarıyla sona erdi.
Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün süren şampiyonada, 32 lisanslı pilot ilk 3'e girebilmek için yarıştı.
Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan dronelarla mücadele veren pilotlar, özel olarak tasarlanan gözlükler aracılığıyla alandaki engebeleri geçmeye çalıştı.
Pistte 4'lü gruplar halinde yarışan pilotlardan Özgür Can Özçelik birinci, Erdem Üstüner ikinci, Alp Erol ise üçüncü oldu.
Dereceye giren pilotlara kupa ve ödüllerini, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Çağrı Özer verdi.
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