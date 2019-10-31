Türkiye ile Somali arasında ekonomik iş birliği anlaşması
ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Somali Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda, ticaret ve yatırımların yanı sıra diğer alanlardaki faaliyetlerin temelini oluşturacak ön çalışmaların da yapıldığını belirtti.
Akar ile Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Gamal Mohamed Hassan, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye Somali Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantı Protokolü imza törenine katıldı.
Akar, törende yaptığı konuşmada, Somalilileri, ikinci evleri olarak nitelendirdikleri Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyonun yaptığı çalışmaların hayırlı olmasını diledi.
Somali'nin Hirshabelle eyaletinin Beledweyne şehri ve çevresinde büyük hasara yol açan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akar, el birliğiyle yaraların sarılacağından emin olduğunu vurguladı.
Akar, Türkiye ve Somali arasındaki köklü geçmişe dayanan ilişkilere işaret ederek, "Birbirini anlayan iki ülkeyiz. Yaptığımız temaslarda birbirimizi çok daha iyi tanıdık. Köklü geçmişe sahip olan bu ilişkilerimizin, önümüzdeki dönemde çok daha önemli işler yapmamızda temel oluşturacağına inanıyoruz." dedi.
– "Afrika stratejimiz bütüncül bir anlayışla gerçekleşmektedir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir zamanlar istikrarsızlık, kaos ve çatışma ile özdeşleştirilen Somali, şimdi bölgedeki umudun adıdır." sözünü hatırlatan Akar, "Bu bizim için çok önemli ve anlamlıdır. 2003'ten beri Türkiye olarak çok boyutlu bir Afrika stratejisi oluşturduk ve onu uyguluyoruz. Afrika stratejimiz, tarihten ve atalarımızdan aldığımız ilhamla, bencil ve çıkarcı yaklaşıma dayanmadan tamamen bütüncül bir anlayışla gerçekleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Akar, 2004-2018 yıllarında Türkiye'nin Somali'ye yaptığı insani yardımların yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Doğu Afrika'nın en modern ve donanımlı hastanesi, TİKA tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'dir. Bu şekilde oradaki kardeşlerimize yardım edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastane ile yaklaşık 2 milyon Somalili kardeşimize ulaşmakta ve onlara modern bir sağlık hizmeti vermekteyiz." diye konuştu.
Türkiye'nin insani konulardaki duyarlılığına işaret eden Akar, "Yetimhanelerin desteklenmesine, eğitim merkezlerinin inşasına, su ihtiyacının karşılanması için su kuyularının açılmasına, yol yapımına, güvenlik ve savunmanın sağlanması için askeri tesislerin inşasına önem vermekteyiz. Bu konuda TİKA canla başla çalışmakta ve bu projelerin gerçekleşmesi için çaba göstermekteyiz." ifadelerini kullandı.
Akar, Türkiye ile Somali arasında ticaret hacminin her geçen gün artığının altını çizerek, "Türkiye ile Somali arasında 2003'te 2 milyon dolar civarında ticaret hacmimiz vardı. Bu rakam 2018'de yaklaşık 200 milyon dolara ulaştı. Bu, iki ülke için bir başarı ama mevcut kardeşliğimize ve dayanışmamıza göre bunu yeterli görmüyoruz. Bunun çok daha gelişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki ticaretin Türkiye'den Somali'ye ihracat şeklinde olduğunu söyleyen Akar, bu noktada dengenin sağlanması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.
Akar, Türkiye Somali Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın, birçok alanda iş birliğini geliştireceğini söyleyerek, "Toplantıda sadece ticaret ve yatırımlar bakımından değil, diğer birçok alandaki faaliyetlerin temelini oluşturacak ön çalışmaları yaptık." dedi.
İş birliğinin geliştirileceğine yönelik inancını dile getiren Akar, Türkiye Somali KEK 2. Dönem Toplantı Protokolü'nün hayırlı olması temennisinde bulundu.
Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hassan da iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2011'deki ziyareti ile dünyanın dikkatini Somali'ye çektiğini belirten Hassan, "Bu ziyaret ekonomik iyileşmemizin başlangıcı oldu. Bu iyileşmemiz, Türkiye'nin iş birliği ve desteği olmadan gerçekleşemezdi." şeklinde konuştu.
Hassan, Türkiye ile ikili ilişkilere verdikleri öneme işaret ederek, Türkiye'nin Somali'ye doğrudan yabancı yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından Akar ile Hassan, Türkiye Somali KEK 2. Dönem Toplantı Protokolü'nü imzaladı.
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