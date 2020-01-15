Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordrolarını yaktı

KARAMAN (AA) – Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordro yakma eylemi yaptı.

Atatürk Parkı'nda düzenledikleri basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen Karaman İl Temsilcisi Nedim Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesinin başladığını belirtti.

Yetkililerin hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurları düşük ücret artışına mahkum ettiğini ifade eden Ünal şunları kaydetti:

"İktidar 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9,2 zam yapmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise yüzde 11,84 olmuştur. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinden gelmektedir. Kaldı ki, bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki, çoğunu halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun kat be kat üzerindedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak sürekli gerçekleri dile getiriyor, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz."

Açıklamanın ardından alanda toplanan memurlar maaş bordrolarını yaktı.