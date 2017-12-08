Türkiye, Kudüs için tek yürek!

Türkiye Kudüs için ayakta. Türkiye’nin tüm illerinde ABD’nin verdiği skandal karar cuma namazı sonrası protesto ediliyor.

Kayseri’de ABD ve İsrail’e tepki gösterildi

Ak Parti Develi İlçe Teşkilatı Cuma namazından sonra Develi meydanında ABD’nin Kudüs kararını yapılan açıklama ile protesto etti.

Düzenlenen basın açıklamasına Develi Belediye Başkanı Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Yönetimi, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti Develi yönetimi adına açıklama yapan Harun Yavaş, “Kudüs davamız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlığın vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derin değiştirmiştir” dedi.

Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin bir şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu olay bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan karar İsrail ve Filistin toplumları ile aramızdaki husumeti artırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir.” ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İslam’ın sesini susturmak kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradesini esir almak isteyenler bundan önce de olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır. İslamın izzeti olan Kudüs’ü işgale teşebbüs edenler Türkiye ile Arabıyla Kürdüyle tüm Müslümanlar Selahattin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini görecekler. Türkiye’nin ve insanlığın sureti olan Kudüs’e yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tepkinin sonuna kadar arkasındayız.”

KOÜ öğrencilerinden ABD Başkanı Trump’ın Kudüs açıklamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’un, Kudüs açıklamasını protesto etmek amacıyla Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Kocaeli Üniversitesi Komisyonu tarafından eylem düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, Tel Aviv’de yer alan ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak tanıma kararı, Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Kocaeli Üniversitesi Komisyonu tarafından Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde yapılan eylemle protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Üniversitesi Komisyonu Başkanı Mücahit Sarımsakçı ve yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı Kudüs eyleminde ABD Başkanı Tramp, “İşbirlikçi ABD, kahrolsun İsrail. Müslüman uyuma Kudüsüne sahip çık” sözleri ile protesto edildi.

Eylem sırasında basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Üniversitesi Komisyonu Başkanı Mücahit Sarımsakçı, “Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor. 2003’te ABD dışişleri bakanının ‘Orta Doğu’da 22 ülke dönüşüme uğrayacak’ söylemi, harap olan onca ülkeden sonra, 2017’de başkent değiştirme noktasına gelmiştir. Siyonizm taşeronu Tramp, Filisti’in başkenti Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerika Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarına dair değiştirme açıklamasında bulunmuştur. Kudüs ile ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir netice ile karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Libya’ya, Yemen’e bütün düyaya katliam yayan seri bir katildir. ABD, kendi kıtasında çıkıp, Orta Doğu’da işgalci, İsrail’in planlarına öncü kuvvet olarak zemin hazırlamaktadır. Bu çıkış aynı zamanda ABD’nin bu plandaki yerini alenen ayyuka çıkarmaktadır. Bu plan bölgemizi ve insanlığı tehdit eden, Irak’ı parçalayan, Suriyelileri mülteci hale getiren, bir ucu Türkiye’mize dayanan siyonizm planıdır” açıklamalarında bulundu.

Ağrı’da Cuma Namazı çıkışı Kudüs protestosu

Ağrı’da Cuma Namazı Çıkışı binlerce vatandaş ABD Başkanı D. Trump’un, Tel Aviv’de yer alan ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı protesto etti.

Ağrı’da Sivil Toplum Kuruluşları Ağrı Özgür Kudüs Sivil İnisiyatifi çatısı altında merkez camiinde kılınan Cuma Namazı’nın ardından binlerce vatandaş ile birlikte ABD ve İsrail’i protesto etti. Filistin bayrakları ile yapılan protestoda vatandaşlar tarafından çeşitli dövizlerde taşındı. protestoda Kürtçe sloganlarda atıldı. STK’lar adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, “ İnsanlık tarihinin en kanlı, en zalim dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak uyarıda bulunmak üzere burada toplandık. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul ettiğini ilan etmesi, elçiliğini taşıma kararı, İsrail’in, bütün Filistin’i, başkenti Kudüs dâhil işgal etme plan ve kararının bir parçasıdır” dedi.

ABD’nin tavrının manidar olduğunu ve bu planın amacının kaos olduğuna dikkat çeken Engin, “1995’te ABD bu kararı almış ve sürekli Filistin’e ve İslam Dünyası’na karşı tehdit olarak kullanmaktadır. Çok manidar bir tarihte Kudüs’ün Müslümanların elinden çıkmasının 100. Yıl dönümünde bu karar uygulamaya konmuştur. Bu karar basit bir karar değil, Siyonizm ve Emperyalizm ortaklığının oldukça sistematik bir şekilde yaptığı bu kirli plan bölgemizi yeni bir kaosa sürükleme amaçlıdır. Bu durum ABD nin İsrail’le aynı düşünce ile işgalin tarafı olduğunu göstermiştir. İsrail’in Filistin ve Kudüs’te ki varlığı gayri meşrudur. Varlık sebebi işgaldir ve işgal devam etmektedir. İsrail’in işgali ulusal ve uluslararası hiçbir hukukta onaylanmış değildir, onaylanması da mümkün olamaz. ABD’nin bu alçakça kararı, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Ağrı AK Parti eski İl Başkanı Kemal Atmaca tarafından dua okundu. Program binlerce vatandaşın Cumhuriyet Caddesi’nde yaptıkları yürüyüşün ardından sona erdi.

ABD’ye Kudüs tepkisi çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklaması üzerine Kilis Sivil Dayanışma Platformu ile AK Partililer’den tepki geldi

Cuma Namaza sonrası Hacı Derviş Camiinde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ile AK Partililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu adına Memur Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, yaptığı açıklamasında, İnsanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman diliminde olduklarını ifade ederek, “Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs’ü işgal eden İsrail’e, İsrail’e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs’ün hakkı iradesini yansıtmak için buradayız. ‘ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma’ ve ‘Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına’ yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın önceliklidir” dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ise ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanın yaraladığını bölge sorunları derinleştirdiğini ifade ederek, “Kesin şekilde Kudüs, Tüm Müslümanlarının kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti attırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İsrail’in sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahene ederek, Müslümanların iradesini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars İl teşkilatından ABD’ye tepki

AK Parti Kars İl teşkilatından ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasına tepki geldi.

AK Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Milletvekili Selahattin Beyribey ve İl teşkilatıyla Cuma namazı sonrasında Fethiye Cami önünde toplanarak ABD’ye tepki gösterdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs’ün, tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu hatırlatan Başkan Başkan Çalkın, “Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır” dedi.

Çalkın, “İslam’ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye’nin, İnsanlığın silüeti olan Kudüs’ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği “dünya 5’ten büyüktür” itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam’ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında bir süre slogan atan kalabalık, daha sonra sessizce dağıldı.