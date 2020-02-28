Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
SİVAS (AA) – Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin kanının yerde kalmayacağına inandığını söyledi.
Hızal, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İdlib'den gelen şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğini dağladığını belirtti.
Bu saldırıların Türk milletini korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini dile getiren Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarımızda oluşturacağımız her türlü askeri güvenlik önlemlerini almak için bütün millet olarak devletimizin ve ordumuzun yanındayız." dedi.
Türkiye'nin, yıllardır Suriye'de yaşanan insanlık dramına diğer ülkeler gibi duyarsız ve sessiz kalmadığına dikkati çeken Hızal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarımızı açarak dünyaya insanlık dersi vermişiz. Her zaman söylendiği gibi kimsenin toprağında gözümüz yok." diye konuştu.
Rusya ile yapılan anlaşmaların ve diğer devletlerin verdiği sözlerin sadece masada kaldığını belirten Hızal, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozmak isteyenlere karşı, bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde 33 şehidimizi, Peygamber Efendimize komşu olarak göndereceğiz. Millet olarak devletimizin gücünü ve kudretini biliyoruz. İnşallah devletimizin yetkili kurumları aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır."
-
Konya'da iş merkezi yangını
-
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı Kayseri'ye getirildi
-
14. Ankara Kitap Fuarı açıldı
-
TGF Genel Sekreteri Ekici: “Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız”
-
15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı
-
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.