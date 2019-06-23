Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

KIRIKKALE (AA) – Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası Kırıkkale'de düzenlendi.

Keskin ilçesi Köprü köyde düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 640 sporcu katıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kırıkkale'de çok güzel iki gün geçirdiklerini belirten Akyüz, "Sporcular kentten güzel anılarla ayrılacaklar. Yavrularımız çok güzel mücadeleler ortaya koydu. Güzel bir şampiyona oldu. Madalya alan sporcularımızı kutluyorum. Organizasyon çok başarılıydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada, 14 yaş altı kızlarda İnegöl Belediye Spor Kulübü Gençlik Derneği birinci, Mersin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci,

Ahmet Vefik Paşa Cihan Spor Kulübü Derneği üçüncü, 14 yaş altı erkeklerde ise Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci,

Kuzey Oryantiring Spor Kulübü Derneği ikinci Mersin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise üçüncü oldu.