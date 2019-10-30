ANKARA (AA) – Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Mohamed Hassan, "Somali olarak Türkiye'den daha fazla yatırımcının ülkeye gelmesini, iş dünyasının birbirine daha fazla yakınlaşmasını ve daha fazla iş birliği içinde olmayı temenni ediyoruz." dedi.

"Türkiye-Somali İş Konseyi Çalışma Yemeği", Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Mohamed Hassan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı Ahmet Sami İşler'in katılımıyla gerçekleşti.

Hassan, burada yaptığı konuşmada, Somali ve Türkiye arasında yapılan Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının amacının iki ülke arasındaki iş ve ekonomik bağları güçlendirmek olduğunu söyledi.

Somali ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı hale geldiğine dikkati çeken Hassan, "İkili ilişkilerimiz ticaret ve ekonomik konuların yanı sıra finans, bankacılık, bilim, teknoloji, tarım ve balıkçılık gibi sektörlerdeki iş birliğini kapsıyor." dedi.

Hassan, en son yapılan Türkiye-Somali Karma Ekonomik Komisyon toplantısından bu yana iki ülkenin çeşitli anlaşmalar imzaladığını anımsatarak, "Somali tarafı olarak gerekli onay prosedürlerini tamamlamış bulunuyoruz. Temennimiz bu toplantılar çerçevesinde daha fazla konuda mutabakata varmak. Somali olarak Türkiye'den daha fazla yatırımcının ülkeye gelmesini, iş dünyasının birbirine daha fazla yakınlaşmasını ve daha fazla iş birliği içinde olmayı temenni ediyoruz." diye konuştu.

– "Ticaret hacminde 300 milyon dolar hedefi"

DEİK Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı Ahmet Sami İşler de Somali Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde oldukları, iş dünyası olarak Somali şirketleriyle güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik ilişkileri tesis etmeyi istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Afrika vizyonunda Somali'nin özel bir yeri bulunduğunu vurgulayan İşler, şunları kaydetti:

"2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olduğu dönemde gerçekleştirdiği ziyaret, akabinde Mogadişu Büyükelçiliğimizin yeniden açılmasıyla iki ülke ilişkileri tekrar önemli bir ivme kazanmıştır. Bizler, Somali'nin sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına her türlü katkıyı vermeye hazırız. 181 milyon doları Türkiye'nin ihracatı ve 6 milyon doları Somali’den ithalatımız olmak üzere 2018 sonunda Somali ile 187 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizin, İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde 300 milyon dolara ulaşmasını planlıyoruz."

İşler, iki ülke ilişkilerinin ticaretle sınırlı kalmamasını istediklerini de belirterek, yatırım için gerekli ortam sağlanması durumunda her türlü bina, yol, köprü, enerji, altyapı ve üstyapı hizmetleri, tarım teknolojileriyle anahtar teslimi projelerde, Türk firmalarının yer almasını arzu ettiklerini aktardı.

Gıda sanayi ve elektrikli ev aletleri gibi alanların iş birliği yapabilecek sektörler olduğuna işaret eden İşler, ülkede güvenli bir sanayi bölgesinin oluşturulmasının yatırımcılar için önem taşıdığını kaydetti.