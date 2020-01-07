ANKARA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün hedefleriyle eğitim planlaması arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kontenjanlar, özel sektörün ihtiyaçlarına göre planlanırsa yükseköğretimde ciddi bir verimlilik artışı olacağına inanıyorum. Üniversitelerdeki bölümler ve programları geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek güncellemeliyiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın katılımıyla TOBB'da gerçekleştirilen "Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin zenginliğiyle eğitim düzeyi arasında doğrudan ilişki olduğunu söyledi.

Eğitime yapılacak yatırımların ülkeye en büyük hizmet niteliğinde olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, gelişen teknolojiler ve yeni iş modelleriyle dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, "Bilgi çağında, sermaye büyük ölçüde bilgi teknolojilerine kaymış durumda. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olma hedefini yakalamanın anahtarı daha fazla teknoloji üretmek." diye konuştu.

Üniversitelerin temel gayesinin teknolojiyi kullanan değil, üreten yeni bir nesil yetiştirmek olması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bilgiye kolay ulaşabilen, hızlı öğrenen, disiplinler arası düşünebilen, refleksi kuvvetli, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize kazandırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki 206 üniversiteden 77'sinin vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, yükseköğretimde akademik rekabet açısından vakıf üniversitelerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf üniversitelerine yönelik eleştirilerine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın eleştirilerinde haklılık payı var. Biz de kendimize buradan ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

– Piyasanın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre eğitim

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün hedefleriyle eğitim planlaması arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kontenjanlar, özel sektörün ihtiyaçlarına göre planlanırsa yükseköğretimde ciddi bir verimlilik artışı olacağına inanıyorum. Boş kalan her bir kontenjan, ülkemizin kaynaklarının heba olması demek. Üniversitelerdeki bölümler ve programları geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek güncellemeliyiz."

Teorik eğitimin pratik eğitimle yoğurulması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde uygulanan ortak eğitim programlarının tüm üniversitelerde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimi piyasanın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillendirmede önemli adımlar atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi. YÖK de doktora burs programına otomobille ilgili bölümler ekledi. Enerji, hibrit motor gibi alanlarda doktoralı mühendis yetiştirilecek."

Hedeflerinin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Türkiye'den daha çok üniversitenin girmesi, üniversite mezunlarından daha fazla girişimci yetiştirmek ve yüksek teknoloji alanında daha çok icat, patent çıkarmak olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, paydaşlarla ortak akılla bu hedeflerin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

– "Vakıf üniversiteleri yükseköğretime ciddi katkı sağlıyor"

TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan da vakıf üniversitelerinin önemine dikkati çekerek, "Vakıf üniversiteleri fiziki şartları, vizyonları ve kadrolarıyla yükseköğretime ciddi katkılar sağlıyor. Bunların Ar-Ge'ye verdiği önemle üniversite-sanayi iş birliği gerçekleştiriliyor." dedi.

Okan, gündemlerinde vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde taban fiyat uygulaması, yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, 2020-2021 döneminde lisans bölümlerinin yıllık kontenjanlarının tespitinde yeni kriterlerin geçerli olması gibi konuların bulunduğunu bildirdi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.