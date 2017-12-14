Türkiye’de 2017 yılında en çok aranan kelimeler,yabancı film,dizi ve şarkıcılar

Türkiye’de 2017 yılında en çok aranan kelimeler belli oldu.En trend aramaları sıralamasında genel kategoride ‘Milli Piyango 2017’ araması ilk sırada yer alırken, soruları kapsayan ‘Nedir?’ kategorisinde ise ilk sırada ‘Pestisit’ araması yer aldı. En çok aranan isimlerde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı Vatan Şaşmaz, diziler kategorisinde “Game of Thrones” ve son olarak yemek tarifleri kategorisinde ise “Krep” aldı. Google, ayrıca küresel sonuçlarla ilgili olarak yayınladığı “Year in Search 2017” videosunda da Nusret‘e ve ünlü tuz atma hareketine de yer verdi. Küresel arama trendlerinde ise en çok aramanın “Irma Kasırgası” için yapıldığı görülüyor.

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR

1 — Milli Piyango 2017

2 — Stres Çarkı

3 — YSK

4 — e-okul

5 — Referandum Sonuçları

6 — Morpa Kampüs

7 — Bayram mesajları

8 — Altın fiyatları

9 — Katar

10 — Arakan

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR — İSİMLER

1 — Vatan Şaşmaz

2 — Filiz Aker

3 — İbrahim Erkal

4 — Harun Kolçak

5 — Cem Korkmaz

6 — Metin Hara

7 — Tayfun Talipoğlu

8 — Tarkan

9 — Aleyna Tilki

10 — Murat Başoğlu

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR — DİZİLER

1 — Game of Thrones

2 — Fi

3 — İçerde

4 — Kalp Atışı

5 — İsimsizler

6 — İstanbullu Gelin

7 — Siyah Beyaz Aşk

8 — Şevkat Yerimdar

9 — Söz

10 — Stranger Things

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR — YEMEK TARİFLERİ

1 — Krep

2 — Aşure

3 — Güllaç

4 — Enginar

5 — Kuymak

6 — İçli Köfte

7 — Mücver

8 — Pankek

9 — Trileçe

10 — Humus

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR — NEDİR?

1 — Pestisit

2 — Varlık Fonu

3 — Chia Tohumu

4 — Başkanlık Sistemi

5 — Kara Cuma

6 — Kuching Sendromu

7 — Youtuber

8 — Kodlama

9 — Stalk

10- Sübye

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YÜKSELEN GENEL ARAMALAR — ŞARKILAR

1- Gece gölgenin rahatına bak

2 — Sen olsan bari

3 — Erik dalı gevrektir

4 — Yolla

5 — Canavar

6 — Yorumlardan Şarkı

7 — Koştum hekime

8 — Kıymetlim

9 — Muhbir

10 — Ateşle Oynama