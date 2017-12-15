Türkiye’de 45 bin kişi hava kirliliğinden hayatını kaybediyor
Her geçen gün artan çevre sorunlarının başında gelen hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit ederek, ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Yapılan araştırmalara göre, hava kirliliği çok önemli bir kanser sebebi ve yine kansere bağlı ölümlerin de başında geliyor.
Hava kirliliğinin başta akciğer olmak üzere çok çeşitli organlar için kanserojen tehdit olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uz. Dr. Tekin Atak, “Ayrıca kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına da sebep olmaktadır. İç ortam hava kirliliği, özellikle savunma sistemi henüz gelişmemiş olan bebeklerde ve çocuklarda üst ve alt solunum yolu hastalıkları ile zatürreye sebep olabilir. Çocuklardan sonra hava kirliliğinden en çok kadınlar etkilenmektedir. Hava kirliliği tüm canlıları ilgilendiren ciddi bir problemdir. Genel olarak insanların yapmış olduğu faaliyetler sonucunda hava kirliliği oluşmaktadır. Normalde soluduğumuz havanın yüzde 78’i azot, yüzde 21’i oksijen ve diğer gazlar bulunmaktadır. Kullanmış olduğumuz tüm taşıtlar, termik santraller, sanayi ve evlerde kullanılan yakıtlar hava kirliliğine sebep olmaktadır” dedi.
Dünyada yaklaşık 3 milyon kişi, hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Atak, “Türkiye’de bu rakam ise her yıl 45 bin civarındadır. 2017 yılı verilerine baktığımız zaman, partikül madde 10 diye adlandırılan kirlilik düzeyi tüm Türkiye ortalamasında Rize hariç tüm illerimiz sınır değerin üzerindedir. Bu; sağlığımız açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Mümkün ise tüm taşıtların elektrikli hale dönüştürülmesi, kaliteli yakıt kullanılmalı ve termik santrallerden vazgeçilmelidir. Zorunlu ise baca filtrelerinin iyi olması ve kontrolünün sürekli sağlanması gerekmektedir” dedi.
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