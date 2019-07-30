“Türkiye’de en çok klima Mersin, Adana ve Antalya’da satılıyor”
İSTANBUL (AA) – MediaMarkt'ın açıkladığı rapora göre şirketin yaz aylarında en çok sattığı ürün klima olurken satışlar en çok Mersin, Adana ve Antalya’da gerçekleşti.
Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de tüketicilerin klima satın alımlarına yönelik verilerini açıkladı. Yaz aylarında sıcakların da artmasıyla en çok rağbet gören ürünlerden olan klimaları en çok Türkiye’nin Güney bölgelerinde yaşayan tüketiciler tercih ediyor. MediaMarkt’ın verilerine göre Türkiye’de en çok klima Mersin, Adana ve Antalya’da satılıyor.
Araştırmaya göre tüketiciler klima satın alırken en çok enerji sınıfı yüksek ve yeni nesil çevreci gaz özelliği olan klimaları tercih ediyor. Sessiz çalışan modellere de ilgi gösteren kullanıcıların bir diğer tercihi ise montaj süresi oldu.
– Vantilatör satışları yüzde 50 arttı
MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, haziran ayından bu yana klima sektörünün, geçen yıla oranla adet olarak yüzde 6’lık bir artış ile büyüdüğünü belirtti. Hava sıcaklarının artmasının klima satışlarıyla paralel ilerlediğini söyleyen Kocabaş, "Sıcak havaların etkisi sadece klima sektöründe değil, vantilatörlerde de görülüyor. MediaMarkt Türkiye olarak vantilatör tarafında adet olarak yüzde 50’lik bir büyüme oranı yakaladık” dedi.
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