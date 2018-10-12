Türkiye'den 28 ülkeye “yazılım” ihracatı

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Konya'da faaliyet gösteren Akınsoft yazılım firması farklı sektörlere yönelik 7 dilde hazırladığı yazılımları ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye satıyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Akınsoft yazılım firması, 154 kişilik mühendis ekibiyle ürettiği Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), e-ticaret, pazarlama, muhasebe, elektronik faturalandırma, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi yazılımları Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtasında pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır birçok sektöre hitap eden yazılımlar ürettiklerini söyledi.

Şirket gelirlerinin büyük kısmının yazılımlardan elde edildiğini dile getiren Akın, "ERP, e-ticaret, pazarlama, muhasebe, elektronik faturalandırma, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, stok planlaması, dağıtım kaynaklarının planlanması, tedarik zincirini ve üretim hattını kontrol etme ve tekliflendirme gibi yazılımlar ihraç ediyoruz." dedi.

Bayilik ağlarının çok güçlü olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 81 ilde 2 binin üzerinde bayimiz var. 4 kıtada 28 ülkeye 7 dilde ürettiğimiz yazılımları ihraç ediyoruz. Bunların başında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa geliyor. Buralarda da bayiliklerimiz var. Yine Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok iyi, sıkı bir ticaretimiz var."

– "Türkiye'de kriz yok, gelişen bir ekonomi var"

Akın, kısa süre içinde dünyanın birçok yerinde bayilik açmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Ekranlarda söylendiği gibi Türkiye'de kriz yok, bilakis gelişen bir ekonomi var. Biz her geçen gün istihdamımızı artırarak çalışma alanlarımızı geliştiriyoruz. Bunu da 154 kişilik ekibimizle yapıyoruz. Bu gelişim tüm hızıyla sürecek. Pazarımız da giderek büyüyor ancak bazı ülkelerde dil desteği ve uyum problemleri yaşayabiliyoruz. Bunları da yaptığımız çalışmalarla çözüyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Yüksek teknoloji artık ülkemizde üretiliyor ve benimseniyor. Bu konuda da dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Türkiye'de nasıl 81 ilde 200'ün üzerinde bayimiz varsa, yakın bir zamanda 200 ülkede de bu şekilde her tarafta yazılımlarımızın kullanılacağı çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah buna çok kısa sürede ulaşacağız."

Dünya teknoloji konusunda ilerlerken yazılımın bu teknolojinin çekirdeği olduğuna dikkati çeken Akın, "Tüm meslekler buna hazır olmalı. Çünkü teknolojiyle kendini geliştirmeyen meslekler yok olmaya mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.