Türkiye’nin ağladığı Esila, babasına kavuştu

Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem Tülübaş, 2014 yılında Tuğba Tülübaş ile görücü usulüyle evlenerek dünya evine girdi. Çiftin 2 yıllık evliliklerinden Esila isimli kız çocukları dünyaya geldi. Erdem Tülübaş, kızı Esila’nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Annenin kızını dövüp darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem Tülübaş, elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Olay sonrası gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyince kendisine gizli kameradaki görüntüler izletildi. Hakkında soruşturma açılan Tuğba Tülübaş, evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldı. Uzaklaştırma cezası sona erdikten sonra mahkeme kararıyla kızının geçici velayetini alan anne Tuğba Tülübaş, eşinin eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki almıştı.

Baba Çorlu’ya gitti, mahkeme velayeti babaya verdi

Baba Erdem Tülübaş, yaşanan sürecin ardından gizli kamera görüntülerini Çorlu’daki mahkemeye sundu. Mahkemeye delil olarak sunulan görüntülerin ardından konu uzmanlarca yeniden değerlendirilerek velayetin baba Erdem Tülübaş’a verildiği ifade edildi.

Mahkemenin velayetin babaya verilmesi kararının ardından kızına kavuşan baba Erdem Tülübaş, kızını da alarak Çorlu’dan Gökçebey ilçesindeki evine geldi.

“Hakim görüntüleri izlememiş, izleyince hemen çocuğu bize verdiler”

Akşam eve geldiğinde çocuğunun vücudundaki morlukları görmesiyle şüphelenmeye başladığını anlatan baba Erdem Tülübaş, “Ben her akşam geldiğimde eve çocuğumun sağında solunda morluk görüyordum ve bunu söylemiştim ne oldu bu çocuğa diye. Oda bana sağa sola vuruyor çocuk düşer dedi. Ben inanmadım. Ben gizli kamera yerleştirdim çok şüphelendim. Gizli kamerada bazı görüntüler gördüm. Kan dondurucu görüntüler gördüm. O sinirle hemen polis karakoluna gittim. Ondan sonra savcı yanına çıktık. Savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Çocuğu da bana verdi. 3 ay bittiği zaman çocuğumu benden almaya geldiler. Çocuğumun hayatından endişe ettim. Bazı yerlere başvurdum. Sesimi duyurdum. Allah razı olsun herkesten. Cumhurbaşkanımdan, devletimden bakanlığımdan. Ben çok mutlu oldum. Bu çok güzel bir mutluluk. Anlatamıyorum. Çocuğum yanımda. Onu almaya gittiğim zaman ‘baba, baba’ dedi. Çok güzel bir mutluluk. Orada hakim görüntüleri izlememiş. Görüntüleri sunduk biz. Ondan sonra hakim kararıyla hemen çocuğu bize verdiler. Olması gereken oydu zaten” diye konuştu.

“Bize tüm Türkiye destek oldu”

Torunu Esila’nın kendisine “Anne” diye seslendiği babaannesi Fatma Tülübaş ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Fatma Tülübaş, “Ben duygularımı ifade edemiyorum. Çok sevinçliyim. Yavrumu aldım. Ben herkesten, Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan herkese teşekkür ediyorum. Bize tüm Türkiye arka oldu. Herkese binlerce Allah razı olsun. Herkese binlerce teşekkürler. Bütün bu konuda destek olanlara teşekkürler. Ben 3 aydır çocuğa bakıyordum. Görüntülerden sonra 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdiler. 3 ay baktıktan sonra o Cuma günü gelip benden çocuğumu aldılar. O günden beri ne ses vardı ne birşey vardı. Şimdi o ses geri geldi, yavruma kavuştum. Herkesin sayesinde. Herkesten defalarca teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

Kızına elleriyle yemek yediren baba Erdem Tülübaş ise mahkemece verilen geçici velayet davasının kesinleştirilmesini talep etti. Tülübaş, 2018 yılının ilk aylarında da Tuğba Tülübaş ile boşanma duruşması olduğunu da sözlerine ekledi.