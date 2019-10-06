Türkiye'nin çobanları Eskişehir'de buluştu
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu "Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali" başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 55 üreticinin 712 küçükbaş hayvan ile katıldığı festival, Uluönder Kapalı Pazar Yeri’nde yapılıyor.
Çok sayıda çoban, hayvan üreticisi, hayvansever, veteriner ve hayvancılık sektörü temsilcisinin katıldığı etkinlikte küçükbaş hayvan ırkları, festival alanında hazırlanan bölümlerde sergilendi.
Açılışta konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, festivale ilginin her geçen sene daha da arttığını belirtti.
Çobanların emeklerinin boşa gitmemesi gerektiğini vurgulayan Ataç, şöyle devam etti:
"Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar ve gelecek kaygısı yaşamamaları lazım. Burada bu güzel etkinlikte bulunmaktan çok mutluyum. En önemlisi vatandaşlarımız da bu festivali çok sevdi. İlk festivalimizi yaklaşık 500 kişi ziyaret etmişti. Geçen sene düzenlediğimiz üçüncü festivali ise 8 bin insanımız ziyaret etti. Üreticilerimizin ve çobanlarımızın sayısı da aynı şekilde artış gösteriyor. İnanıyorum ki bu festival ilerleyen senelerde daha da büyüyecek ve Eskişehir örneği Türkiye’ye yayılacak."
Çobanlar adına konuşan Emre Tınaz ise bu festival için bir aydır yoğun mesai harcadıklarını aktardı.
Tınaz, "Değerli hocalarımız aramızda. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Üreticilerle bir aradayız. Bu buluşmada bizlerden desteğini esirgemeyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a tüm çobanlar adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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