Türkiye'nin değerlerinin isimleri yaşatılıyor
KONYA (AA) – Türkiye'de vefat eden bazı değerler ve ustaların isimleri, Konya'nın Hüyük ilçesinde oluşturulan "Büyük Ustalar Çınarlığı"nda yaşatılıyor.
İçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nde oluşturulan Büyük Ustalar Çınarlığı'nda, Türkiye'nin vefat eden birçok büyüğünün adı dikilen çınar ağaçlarıyla yaşatılmaya çalışılıyor.
Köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken, gazetecilere, Büyük Ustalar Çınarlığı'nda Türkiye’ye kültür ve sanat alanında değer katan vefat etmiş büyükleri yad etmek ve isimlerini yaşatmak için çınar fidanları diktiklerini belirtti.
"Çok yakın bir gelecekte öyle zannediyorum ki, bu çınarlığın hem burası hem de Türkiye için hem görsel anlamda hem de vefa duygusu anlamında çok önemli bir değer katacağını düşünüyoruz" diyen Taşdiken, şöyle konuştu:
"Biz değerlerimize sahip çıkmalı, onlar arasında ayrım yapmamalı, o görüşten veya bu görüşten dememeliyiz. Bu değerlerimizin isimlerini yaşatmamız gerekiyor çünkü bu değerler Türkiye’nin değerleridir. Bu anlamda Büyük Ustalar Çınarlığı, Sonsuz Şükran Köyü'nün kimliğini oluşturan markalardan biri haline geldi. Hayatını kaybetmiş bir kültür ustasının ismini, adına çınar dikerek yüzlerce yıl yaşamasına katkı verecek bir alan açtık. Çınar, çünkü o kültürümüzün bir simgesi. Çınar, çünkü o yok olmayı bin yıla uzatan bir dirayet. Değerlerimize saygı, bu ülkenin genetik bir sorunu. Değer yetişmesi için değerleri yaşatmak gerekir."
-
Bozkır'da Hint keneviri ele geçirildi
-
Türkiye'nin değerlerinin isimleri yaşatılıyor
-
Hükümlüden çarşaflı firar
-
Kayserispor, Furkan Polat'ı transfer etti
-
Sivas TSO temmuz-ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
-
Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.