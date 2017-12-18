Türkiye’nin en büyük ‘Konsol Viyadüklü Asma Köprüsü’ çöktü

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Beğendik beldesinde 450 metre uzunlukta, 150 metre yükseklikte ve 210 metre orta açıkla yapılan Türkiye’nin en büyük “Konsol Viyadüklü Asma Köprüsü”nün bir bölümü, sabah saatlerinde işçilerin çalışma yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından inşaat alanı güvenlik önlemleri alındı. Şantiye Şefi Ali Okumuş, köprünün son bağlantısının yapıldığı esnada iskele ağırlığını kaldırılamadığı ve yaklaşık 50 metresinin çöktüğünü belirtti.

Mehmet Niyazi Deniz

