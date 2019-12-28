“Türkiye'nin Otomobili” büyük beğeni kazandı

KONYA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da heyecan uyandırdı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobilin hayırlı olmasını diledi.

Üniversite bünyesinde hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle üniversitemizin de adını taşıdığı Necmettin Erbakan hocamız ve ekibinin üstün gayretlerle ortaya çıkardığı 'Devrim' arabası yeniden doğacak, 'Türkiye'nin Otomobili' gelişen ve büyüyen Türkiye'nin nişanesi olacaktır. Türkiye, kendi otomobilini üreten 23'üncü ülke olacak ve bununla ülkemizin ihracat ve istihdam rakamlarında yükselen bir ivme yakalanacaktır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, yolumuz açık olsun."

Kent merkezinde çiçekçi Yavuz İzmir ise dünü gururla ve sevinçle geçirdiklerini dile getirdi.

Otomobilin menzil ve şarj kapasitesinin beklentinin üzerinde olduğunu anlatan İzmir, "Tasarımı ve iç dizaynı çok güzel. Ayna yerine çift dijital erkan olması da dikkati çekiyor. Bayrağımızın rengi olduğu için kırmızıyı tercih ediyorum. Fiyatı uygun olursa almayı çok isterim." diye konuştu.

– Aksaray

Aksaray'da taksici Hayri Doğan da "Türkiye'nin Otomobili" ile gurur duyduğunu söyledi.

Tanıtım programını taksici arkadaşlarıyla duygulanarak izlediklerini anlatan Doğan, "Çok güzel bir proje gerçekleşti. Bir dünya markası yarattılar. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Elektrikli olması bizim için çok avantajlı. Yakıttan büyük bir tasarruf olacak." diye konuştu.

Kent merkezinde erkek kuaförü Erdoğan Dönmez ise yerli otomobillerin tasarımlarını çok beğendiğini ifade etti.

Tanıtım programını heyecanla izlediğini anlatan Dönmez, "Otomobilin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onur ve gurur duydum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Sahip çıkılırsa bir dünya markası olabilir." dedi.

– Karaman

Karaman'da Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, sanayide herkesin yerli otomobili konuştuğunu söyledi.

Dün yapılan tanıtım programını ilgiyle takip ettiklerini belirten Özbay, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa sürede seri üretime geçilir ve otomobilimiz yollarda olur. Çok heyecanlandık. Biz işimiz gereği her türlü otomobili biliyoruz, tanıyoruz. Dünkü tanıtımda söylenen özellikler gördüğümüz hiçbir otomobilde yok. En büyük özellik de bir şarjla 500 kilometre yol gidebilmesi. Çevremdeki arkadaşlar şu anda satışta olsa alacaklarını söyledi. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Oto elektrikçisi İbrahim Arslan da tamamen yerli mühendisler tarafından hazırlanan otomobili gördüğünde yerinde duramadığını anlatarak, "Gururlandım. İmkanım olursa almak isterim." ifadelerini kullandı.

– Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 30 yıllık terzi Mustafa Türk, otomobilin Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

Otomobilin mükemmel bir tasarıma sahip olduğunu dile getiren Türk, "Diğer araçlarla kıyas bile edemiyorum. Dün yapılan tanıtımı çok güzeldi. Allah nasip ederse, piyasaya sunulduğunda biz de alacağız. Yerli ve milli otomobilimize bineceğiz." diye konuştu.

Taksici Suat Susuz da yerli otomobilin tasarımını çok beğendiğini vurguladı.

Tahminlerin çok üstünde bir otomobilin ortaya çıktığını kaydeden Susuz, "Televizyonda izlediğimizde çok büyük gurur duyduk. Afyonkarahisarlı çok sayıda taksici, yerli ve milli otomobile hayran kaldı. Otomobilimiz piyasaya çıktığında taksicimiz de almayı düşünüyor." dedi.