Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan fabrika

KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Temeli 1954 yılında atılan ve Başbakan Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Tokat'a bağlı yaklaşık 500 köyde sözleşmeli pancar ekimi yaptırarak, Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 20'sini üretiyor.

Dev tesis, 1955 yılında 12 milyon liralık sermayeyle kuruldu ve aradan geçen 64 yılda Türkiye'nin en büyük şeker üreticilerinden biri haline geldi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine bağlı olarak 3 tesisle üretim yapan Kayseri Şeker Fabrikasında işlenen pancar miktarı günlük 37 bin tonu bulurken, pancardan şekerin yanında küspe ve melas üretimi de gerçekleştiriliyor.

Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, geçen yıl 107 günlük kampanya döneminde 2 milyon 876 bin ton şeker pancarı işlenip, 402 bin ton şeker elde ederek bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Bu yıl ise halen devam eden kampanya döneminde şu ana kadar 1 milyon 576 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 16 bin çiftçi ile sözleşme imzalayan fabrikada bu yıl Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikaları ile beraber 4 bin 40 kişi şeker üretiminde önemli rol oynadı.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan fabrika, özelleştirilme ile alınan Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarıyla kapasitesini genişleterek şeker üretimini artırdı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu sene 3 fabrikada üretimini devam ettirdiğini söyledi.

Üretimde Boğazlıyan'da 45, Kayseri'de 38 ve Turhal'da 29 günü geride bıraktıklarını anlatan Akay, şunları kaydetti:

"Bu sezon toplamda 1 milyon 576 bin ton pancar alındı ve şimdiye dek bunun 1 milyon 286 bin tonu işlendi. Bu süre içerisinde 177 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi. Bu faaliyeti 16 bin çiftçi ile sözleşmeli bir şekilde yapıyoruz. Üç fabrikamızda bu kampanya döneminde toplam 4 bin 40 kişi çalışıyor. Turhal Şeker Fabrikası özelleştirme ile bünyemize katıldı. Başlangıçta özelleştirme konusunda birtakım fırtınalar kopartıldı. Biz Turhal'da önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Oradaki arkadaşlarımız gece gündüz hep beraber gönüllü bir şekilde fedakarca çalıştı. Turhal şu anda özelleştirmenin yüz akı haline geldi."

Akay, Kayseri Şeker Fabrikasının uyguladığı randevulu sistem ile çiftçilerin sıra beklemediğini, uygulama ile hem üretimin hem de çiftçinin işinin kolaylaştırıldığını vurguladı.

Çiftçilere verilen desteklerden bahseden Akay, "Fabrika olarak ton başına pancarda 10 lira fazla veriyoruz. Pancarda Türk Şeker 235 lira ton fiyatı uygularken biz 245 lira uyguluyoruz. Biz bu uygulamayla çiftçiye bir can suyu sağlamış oluyoruz. Burada asıl önemli olan çiftçinin kazanç elde etmesi. Çünkü çiftçi gözü gibi bakıyor ürününe. Bunu söküp teslim ettikten sonra bir yıllık geçimini aldığı para ile sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Döviz artışı ile her şeye zam geldiğini ancak şekerin toptan satışına zam uygulanmadığını belirten Akay, "Marketlerde yüzde 30-35 zam yapıldığını fark ediyoruz, bu doğru bir uygulama değil. Tüketiciye karşı bir istismar söz konusu." dedi.

– Çiftçiye 150 milyon liralık destek

Çiftçiye her anlamda sahip çıktıklarını dile getiren Akay, çiftçiyi pancardan para kazanır duruma getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kayseri Şeker Fabrikasının çiftçinin pancarını tarlasından alıp nakliyesini yaptığını, küspesini verdiğini, prim uygulaması gibi çeşitli destekler sağladığını aktaran Akay, sözlerini, "Toplam pancar bedelimiz bu sene 750 milyon lirayı bulacak. Bu rakam içerisinde 150 milyon lira çiftçiye doğrudan desteğimiz olacak. Biz 'pancarı alırız, çiftçinin başka sorunları bizi ilgilendirmez' gibi yaklaşmıyoruz. Çiftçinin bütün faaliyetleri bizi ilgilendirir ve sahip çıkıyoruz. Bu uygulamalardan çiftçilerimiz de memnun." şeklinde tamamladı.