Türkiye’nin sürücüsüz ilk metro hattı açılıyor
Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının Üsküdar-Ümraniye Etabı törenle hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak olan metro hattı, Türkiye’nin sürücüsüz ilk metro hattı olma özelliğini taşıyor.
Üsküdar Meydanı’nda yapılacak açılış töreni sonrasında hizmete girecek olan metro hattıyla ilgili Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bilgiler verdi.
Metro hattının bölgedeki trafik sorununa büyük bir çözüm sunacağını ifade eden Başkan Hasan Can, “Bugün 15 Aralık 2017, Ümraniye’miz, İstanbul’umuz için fevkalade önemli bir gün. Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye Yamaenvler Durağı arasındaki açılış Cumhurbaşkanımızın iştirak edeceği bir törenle yapılacak. Hizmete girecek olan bu metro hattımız Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. İnanılmaz güzellikte bir hat; hizmet sunacak, rahatlık sağlayacak, trafik problemine ciddi manada artı değer katacak bir teknoloji harikası. Bu hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Oğuzcan Yazar
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