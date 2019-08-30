TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ – Erciyes Teknopark'tan Türk ekonomisine 30 milyon dolarlık ihracat geliri
KAYSERİ (AA) – RAMAZAN KAYA – Türkiye'de teknoparklar arasında ilk sekizde yer alan Erciyes Teknopark, faaliyet yürüttüğü 12 yılda Türk ekonomisine 30 milyon dolarlık ihracat geliri kazandırdı.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında başlayan kurulum sürecinden sonra 2007 yılından itibaren aktif hizmet vermeye başladıklarını söyledi.
Erciyes Teknopark AŞ'nin faaliyetlerini anlatan Kılıç, şunları söyledi:
"Erciyes Teknopark AŞ bünyesinde temel olarak Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan ekosistemimizde 230 kadar firmamız var. Bu firmalarımız 1100'ün üzerinde nitelikli Ar-Ge personeli istihdam etmekte. Kurulduğu günden itibaren 1244 başarılı Ar-Ge projesi burada yürütülmüş ve bitirilmiş durumda. Bunların toplam cirosu 700 milyon lirayı ve bu firmaların üretmiş oldukları teknolojik tabanlı katma değeri yüksek ürünlerden kazanmış olduğumuz ihracat geliri ise şu an 30 milyon doları aşmış durumda. Halen aktif olarak yıl içerisinde devam eden 388 Ar-Ge projemiz de devam etmekte. Yine gurur duyduğumuz bir husus Erciyes Teknopark AŞ olarak bu 230 firmamızın 69'unun akademik firmalar olması. Akademik personellerimiz tarafından kurulmuş firmalarımız ve bu firmalar da yine başarılı bir şekilde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kendi bilgilerini sanayinin hizmetine başarılı bir şekilde aktarmış durumdalar."
Ekosistem içerisinde üretilen bilgilerin patentleşmesi ve ticarileşmesi sürecinde Türkiye'de önemli bir fark yarattıklarına dikkati çeken Kılıç, "Kurulduğumuz günden itibaren 54 patent başvurusu gerçekleştirmiş durumdayız. Bunların 7 tanesini devir ve lisanslama yoluyla ticarileştirdik. Bu aslında Türkiye ve dünya ortalamasının da üzerinde. Biz özellikle bu ticarileşmeyi başardığımız için çok gurur duyuyoruz." diye konuştu.
– "100 Talep, 100 Çözüm Projesi"
Bu yıl üniversite-sanayi iş birliği kapsamında 100 Talep, 100 Çözüm Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Kılıç, bu projeyle üniversite-sanayi arasındaki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.
Transfer ofisi, üniversite ve teknopark olarak bu süreci hızlandırmak için farklı bir yaklaşım içinde olduklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:
"Dedik ki sanayiden problemlerimizi alalım, üniversite ile nasıl iş birliği yapacaklarıyla ilgili bu problemleri transfer ofisimiz üzerinden eşleştirelim, akademisyenlerimiz ve üniversitemizde. Ondan sonra bunları olgunlaştırıp yine transfer ofisimiz üzerinden projelendirip fonlamasını üniversite yapsın. Dolayısıyla sanayici uzaklaşmadan, herhangi ek maliyete katlanmadan Ar-Ge tarafının fonu da dahil olmak üzere tümünü biz teknopak ve üniversite olarak üstlendiğimiz için yoğun ilgi çekti. Şu ana kadar kısa bir süre içerisinde tanıtmamıza rağmen 45 proje başvurusu talep aldık. Ocak ayına kadar bunun 100'ü geçeceğini düşünüyoruz. Bunların hemen hemen tamamının eşleştirmesini yaptık ve şu an projelerinin başvuru aşamasını başlatmış durumdayız. Bu, diğer teknoparklar arasında da farkımızı ortaya koyan önemli bir uygulama."
– Teknopark bünyesinden çıkan firma 5-6 milyon liralık ciroya ulaştı
Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların katma değeri yüksek ürünler üretebilme ve bunu ticarileştirme başarısını sergilediklerini dile getiren Kılıç, bunlardan bir tanesinin de akıllı gübre dedikleri gübre üretimi yapan firma olduğunu bildirdi.
Ziraat Fakültesinden bir akademisyenin fikri olan projenin daha sonra hayata geçirilerek firmalaştığını ve bu firmanın büyüyerek seri üretime geçtiğini kaydeden Kılıç, "Şu an yıllık 5-6 milyon liralık ciro yapacak bir firmaya dönüştürdü ve onlarca istihdam sağlayıcı bir pozisyona geldi. Buna benzer birçok firmamız var. Yurt dışına yazılım satan firma örneklerimiz var. Elektronik, sağlık sektöründe faaliyet yürüten, yenilikçi ürün üreten, yine KİT üreten firmalarımız var. Bu ürettikleri ürünler hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda yer bulabiliyor." dedi.
– "Prototip bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"
Teknoparkta bulunan firmalara ofis ortamı sağladıklarını, proje fikirleri geliştirdiklerini ve yatırımcıyla buluşturduklarını anlatan Kılıç, firmalar büyüdüklerinde hizmet alanlarının yetersiz kalabildiğini söyledi.
O nedenle çözüm arayışına girdiklerini aktaran Kılıç, "Ara bir çözüm olarak büyük prototipleme atölyeleri dediğimiz ofisten büyük ama fabrikadan küçük prototip bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sene planlamamızı yaptık. Bakanlıktan da desteğimizi aldık. Hemen yanı başımızda bulunan arsamızda 24 büyük prototipleme atölyesi kuruyoruz. Bu bizim çalışanlarımıza, ofis sahiplerimize büyük bir kolaylık sağlayacak. Çünkü küçük ofislerinde seri üretime geçmekte, yüksek maliyet olmadan ama kamyonun girip çıkabileceği, seri üretim yapabileceği bir alan sunmuş olacağız. Bunun planlamasını yaptık ve buna dönük çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Seneye inşallah bunları devreye alıp önemli bir hizmet vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Savunma sanayi konusunda Kayseri'de bir yoğunlaşma olduğunu, bu oluşumları destekleme adına çalışma yürüttüklerini belirten Kılıç, Kayseri'de kurulacak firmaların altyapısını sağlamak üzere personel yetiştirilmesi konusunda da önemli eğitim çalışmalarını hedeflediklerini ifade etti.
Şu an Türkiye'deki teknoparklar arasında ilk sekiz içerisinde yer alan önemli bir konumda olduklarına işaret eden Kılıç, bunu daha ileri taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
-
Sosyal medya saldırganlığına karşı “nitelikli takipçi” önerisi
-
Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski
-
Japon arkeoloğun Kültepe aşkı
-
Eskişehir Yolu'na 3 alt geçit yapılacak
-
“Çin ile ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız”
-
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ – Erciyes Teknopark'tan Türk ekonomisine 30 milyon dolarlık ihracat geliri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.