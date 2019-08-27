TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ – Hayvanları çatlamaktan kurtaran “şemsiye”nin ünü Türkiye'yi aştı
SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Sivaslı veteriner hekim Burhan Pınarbaşı'nın, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent iş birliğinde geliştirdiği ve patentini aldığı "şemsiye trocar" adlı ilk yardım aleti, büyük ve küçükbaş hayvanların, midelerindeki aşırı gaz birikintisi nedeniyle şişerek ölmelerini engelliyor.
Yaklaşık 10 yıldır Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent iş birliği içerisinde hayvan sağlığı üzerine ürünler tasarlayarak üretimini yapan Pınarbaşı, büyük ve küçükbaş hayvanlarda midede gaz birikmesi sonucu halk arasında "çatlama" olarak bilinen ve hayvanların ölümüne sebep olan hastalığa karşı ürün geliştirdi.
Pınarbaşı, "şemsiye trocar" adı verilen ve patentini aldığı ürünü Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Almanya ve Rusya'ya da pazarlamaya başladı.
Veteriner hekim Burhan Pınarbaşı, AA muhabirine, TÜBİTAK destekli bir projeyi hayata geçirdiklerini, tasarladıkları ürünün patentini aldıklarını ve İŞGEM bünyesinde de üretimini yaptıklarını söyledi.
Ürettikleri ürünün global düzeyde veteriner hekimlerce çiftlik hayvanları üzerinde kullanıldığını aktaran Pınarbaşı, "TÜBİTAK destekli olarak hayvanlardaki mide problemi üzerine ürün geliştirdik. Özellikle şişme hastalığı dediğimiz gaz birikmesi olayı nedeniyle hayvanlar genellikle çatlayarak ölüyordu." dedi.
– Şemsiye trocar hayvanların hayatını kurtarıyor
Pınarbaşı, ürünün hayvanlarda gaz gidermeye yönelik ilk yardım aleti olduğunu dile getirerek, "Özellikle şişen hayvanların sol açlık çukurundan delik açmak suretiyle hayvanın çatlamasını önleyen bir alet. Bilindiği üzere hayvanlar yonca yediği zaman veya herhangi bir tıkanıklık vuku bulduğu zaman midelerinde gaz birikiyor. Daha sonra akciğerlere basınç uygulanıyor, nefessizlik sonucu boğularak tıkanıyor ve hayvan ölüyor. Buna halk arasında 'çatlama' deniliyor. Bu rahatsızlığa karşı geliştirdiğimiz bir ilk yardım aleti." diye konuştu.
Hayvanlardaki akut ve kronik şişkinliklerde uygulanan "metal trocar"ın kısa süreli tedavi yöntemi olduğuna dikkati çeken Pınarbaşı, şunları kaydetti:
"O aleti uyguladığımız zaman kısa süreli, 5-10 dakikadan sonra geri çekip almak zorundaydık. Kalıcı olarak dursun, sürekli şişen hayvanlarda gaz tahliyesi sağlayalım diye bu aleti geliştirdik. Şemsiye trocar, midenin içerisine girdikten sonra şemsiye gibi açılma özelliğine sahip. Bunu hayvana sabitleyerek sürekli gaz tahliyesi sağlıyoruz. Hayvan üzerinde en az 3 gün, en fazla 1 ay durabilir. Bu, ihtiyaçtan doğdu çünkü gazını aldığımız hayvanların birçoğu daha kliniğimize dönmeden tekrar şişebiliyordu. Sürekli şişen hayvanlarda hayvan sahiplerini rahatsız ediyordu, gece boyu nöbet tutan hayvan sahiplerimiz vardı. Buna son vermek için kilitli bir trocar yaptık ve hayvanın hayatını emniyet altına almış olduk. Dünyada ilk defa bu şekilde bir ilk yardım aletimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent'ten tüm dünyaya e-ticaret yoluyla pazarlamaya başladık."
Pınarbaşı, şemsiye trocarı Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Almanya ve Rusya'ya sattıklarını belirtti.
Yaklaşık 1 yıl önce geliştirdiği üründen hayvan sahiplerinin ve meslektaşlarının çok memnun kaldığını aktaran Pınarbaşı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle Türkiye genelindeki çiftçilerin talep etmesi ve kargo bedelini ödemesi halinde ürünü ücretsiz olarak gönderdiklerini de sözlerine ekledi.
– Teknokentten firmaya destek
Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mercan ise firmanın yaklaşık 1 yıl önce "şemsiye trocar" fikriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.
Fikir ve yazılım konusunda firmaya destek sağladıklarını anlatan Mercan, üretilen ürünün pazara sunulmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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