Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Yozgat'ta
YOZGAT (AA) – Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Mahtumkulu Firaki Şiir Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Yozgat'a geldi.
Türkmenistan'da her yıl 27 Haziran'da düzenlenen Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı etkinlikleri kapsamında, ünlü Türkmen şairi Mahtumkulu Firakı'nın Yozgat Kentpark'ta bulunan heykeli önünde yarın tören yapılacak.
Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret eden Amanlıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl şiir bayramı etkinlikleri kapsamında gerek Türkmenistan'da gerekse yurt dışında ve Türkiye'de programlar düzenlediklerini söyledi.
Bu kapsamda Ankara Dikmen Vadisi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda bulunan Mahtumkulu heykeline çelenk koyduklarını aktaran Amanlıyev, şunları kaydetti:
"Yozgat Valiliğinin destekleriyle 28 Haziran'da aynı etkinlikleri Yozgat'ta düzenlemeyi planladık. Yarın şehir parkında bulunan Mahtumkulu heykeline çelenk koyma töreni yapacağız. Ayrıca Bozok Üniversitesinde Mahtumkulu konferansı düzenliyoruz. Çelenk koyma töreni ve konferansımıza Valimiz Kadir Çakır ve Yozgat halkını davet ediyoruz."
Vali Çakır da Türkmenistan ile Türkiye'nin tarih, kültür ve din birlikteliği olduğunu ifade ederek, "Mahtumkulu şairimiz de bir Türkmen ve İslam şairi. Türk edebiyatında önemli eserler vermiş şairimiz, sadece Türkmenistan'a ait değil bölgeye ait bir şair. Büyükelçimizi ilimizde görmekten çok mutlu olduk." dedi.
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Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Yozgat'ta
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