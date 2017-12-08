Tuzla, Kudüs için ayakta

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararına Tuzlalı vatandaşlar da bir ağızdan tepki gösterdi. Cuma namazının ardından Evliya Çelebi Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, tekbir getirip “Kahrolsun İsrail” sloganlarıyla Amerika ve İsrail’i kınadı. AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, MHP Tuzla İlçe Başkanı Volkan Beşiroğlu, Demokrat Parti Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar, namazın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tepkilerini gösterdi.

“Müslümanların asla uysal bir koyun gibi beklemediğini duyurmak için buradayız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 6 Aralık’ın tarihi önemine dikkat çekerek alınan kararın tesadüf olmadığını söyledi. Başkan Yazıcı, “Müslümanların asla uysal bir koyun gibi beklemediğini duyurmak için buradayız. Tuzla’dan da bir mesaj iletmek için buradayız. Kudüs’te birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dönemden bugünlere kadar nasıl geldiğini biliyoruz. O günlerdeki kardeşliği sürdürmek istemeyenlere de biz buradan mesaj iletmek için toplandık ama işin tarihi sürecini çok iyi bilmeliyiz. Müslüman attığı her adımda olduğu gibi tarihi gerçekleri de görerek, bilerek yaşayıp geleceğe de aktarması lazım. Bugünlerde alınan kararlar da çok da yeni veya şaşırılacak kararlar değil. 100 yıl geriye gittiğimizde 6 Aralık bizim Kudüs’ten çekildiğimiz tarihtir. Tarihte hiçbir şeyi tesadüf olarak görmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri’nin sözüm ona tesadüfen gelmiş, akli ve dengesiz problemlerini nedense hep İslam devletleri ve Müslümanlar üzerine karar alan hırçın bir başkanın aldığı bir kararla Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma yolundaki aldığı büyükelçilik kararlarının hiç birinin tesadüfi tarihler olmadığına inanıyorum. İsrail bir terör örgütüyken bir devlet ilan edilmesinin gerçeğini biliyoruz. İsrail’in yapmış olduğu zulümleri her beraber gördük, bütün dünya maalesef seyretti. İslam coğrafyasında bu oyunları devam ettirebilmek için yine durmadılar ve asla durmayacaklar. Biz de bunu bilerek, gelecek nesillere de bildirerek yaşamamız ve bunun için daha çok çalışmamız lazım. Ölüm kusan silahlarıyla gerek 11 Eylül’ü, El Kaide’yi bahane ettiler. Irak’a girdiler, Suriye’yi karıştırdılar. Arap Baharı dediler, başka isimler dediler. Libya’yı, Mısır’ı, İsrail’i, Cezayir’i karıştırdılar ama bunu sağlayamadıkları tek ülke olarak Türkiye ve İran’ı katabilirsiniz” dedi.

“Ümmetin ve Milletin En Büyük Silahı Birlik ve Beraberliktir”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuşmasında vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Yazıcı, “Ölüm kusan silahları olsa da gayri meşru çocuğunu korumak için batının kuşandığı hangi silahlar olursa olsun hem ümmetin, hem de bu milletin birlik ve beraberliği en büyük silah olacaktır. Buradan bütün dünyaya ve bu kararı alan millete Tuzla’da Tuzla halkı olarak şunu ifade etmek istiyoruz. Asla başaramayacaksınız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. İsrail ve batının Kudüs’e zulüm yapmasına birlik ve beraberliğimizle müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi bilinçlendirelim. Bunlar asla bitmeyecekler. Biz Türkiye Cumhuriyeti, biz bütün İslam ve Türk coğrafyasında bulunan devletler olarak eğer çok çalışmazsak, eğer bilinçli olmazsak, yapılmaya çalışılanın farkında olmazsak bu oyunlardan asla ne geçmişte vazgeçtiler, ne de gelecekte vazgeçecekler. Bizim tek gücümüz var. İnananlar kardeştir ruhuyla birlikte Tuzla’dan, Türkiye’ den bütün dünyaya haykırıyoruz. Biz inanıyoruz ve inanlar daima üstündür. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozanlara da fırsat vermesin” diye konuştu.

“Kudüs’te amaçlarına ulaşamayacaklar”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir de konuşmasında, “İslamiyet’in çok önemli bir mekanı olan Kudüs’e yapılan bu haksızlığa karşı adeta bütün dünyaya ciddi bir mesaj için toplanan hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Müslümanlar ve Kudüs hakkında en güçlü ses yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkıyor. Ben buradan İslam ülkelerinin liderlerine sesleniyorum. Amerika’ya artık bazı noktalarda boyun eğmekten vazgeçin. Müslümanların o coğrafyada yıllardır kırdırılmasına, birbirini öldürmesine artık müsaade etmeyin. Kudüs’te yapılan bu olayın Müslüman coğrafyasında emeline ulaşamayan ve hep yenilgilerle mücadele eden Amerika’nın bir başka oyunu olduğunu sakın unutmayalım. İşte onun için çok güçlü bir şekilde ses çıkarmamız gerekiyor. Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs’te Amerika ve İsrail hiçbir zaman amacına ulaşamayacak” dedi.

“Amerika’nın kararı bizim için geçersizdir”

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Amerika’nın kararını tanımadıklarını söyledi. Demirci, “Kudüs, İslam toprağıdır. Mescid-i Aksa, Peygamber efendimizin miraca yükseldiği, Müslümanlar için önem ve değer arz eden kutsal mekanımızdır. Kudüs meselesi, Müslümanların meselesidir. Her Müslüman bir Selahaddin Eyyübi gibi düşünmeli, bunlar Mescid-i Aksa’dan elini çekene kadar her Müslümanın geceleri uykusunun kaçması ve meseleye sahip çıkması lazım. Amerika’nın kararı bizim için geçersizdir, bu kararı tanımıyoruz, kınıyoruz, reddediyoruz” dedi.

“Kudüs, İslam Dünyasının Göz Bebeği, Haklı Davası, Meşru Sancağıdır

MHP Tuzla İlçe Başkanı Volkan Beşiroğlu da yaptığı konuşmada, “Zalim Amerika’nın aldığı kararı burada hep beraber toplanarak kınıyoruz ve kınayacağız. Yüzyıllardır İslam coğrafyasında ve Türk coğrafyasında mazlum ve mağdur millete zulmeden emperyalistlere karşı bugün burada Tuzla’da yarın da belki dünyanın göbeğinde olacağız. Biz birlikte oldukça emperyalist güçler bu mazlum millete ve İslam medeniyetine hiç bir şey yapamayacaklar. Kudüs, İslam dünyasının göz bebeği, haklı davası, meşru sancağıdır. Gaspı ve rehini imkansız manevi mabedimizdir. Biz birlikte oldukça, yüreklerimiz birlikte çarptıkça kim karşımıza gelirse gelin hepsini Allah’ın izni ve inayetiyle ezip geçeceğiz” ifadesini kullandı.

“Amerika’nın kararını kınıyoruz”

Demokrat Parti Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Amerika’nın kararına tepkimizi millet olarak gösteriyoruz. Duysun Amerika ve İsrail; hiç bir güç biz Müslümanları yok edemeyecek. Biz bu kararı esefle, nefretle kınıyoruz. Bu karar, Kudüs’e, İslam coğrafyasına yapılan bir zulümdür. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. İslam coğrafyası çok güçlüdür ve bu gücü hiç kimse bölemeyecek.”

Tuzlalı vatandaşların protestosu Tuzla Müftüsü Aşır Durgun’un okuduğu dualarla sakin bir şekilde sona erdi.