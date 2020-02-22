TYB Yazar Okulu Mehmet Doğan Yazı Atölyesi açıldı

ANKARA (AA) – Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yazar Okulu Mehmet Doğan Yazı Atölyesinin ilk dersi yapıldı.

Atölyenin açılışında konuşan TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, piyasada çeşitli yazar okulları olduğuna işaret ederek özellikle son yıllarda dijital mecra ile herkesin yazar olduğu, herkesin yazdığı bir sürecin yaşandığını ifade etti.

Bunların ne anlam ifade ettiğinin neye katkı ve fayda sağladığının ne olduğunun ayrı bir bahsin konusu olduğunu dile getiren Arıcan, "Özellikle burada bu programla başlayacak süreçle Mehmet Doğan ağabeyimizin öncülüğünde ilk yazar okulu nasıl başladıysa şu anda da aynı minvalde ve aynı hassasiyetlerle devam ediyor. Benim kanaatim, yazı yazmak insanlık tarihinden de eski bir olgudur. Yazmak ve yazarlık insanın varoluşundan önce başlamıştır ve ilanihaye devam edecektir. Her ne kadar dijitalleşme oluşsa da satır satır yazabilmek çok daha değerlidir." dedi.

TYB Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı yazar Mehmet Doğan da ilk dersinde, bu atölyede bir niyet olduğunu belirterek yazı işinin devam istediğine vurgu yaptı.

Gelgeç heveslerle yazı yazmanın olmayacağının ve mutlaka kararlılık gerektiğinin altını çizen Doğan, "Yazı yazarken ayrıca sabırlı olmak lazım. Yapılması gerekenleri de yapmak lazım. Geçen senelerdeki gibi atölyemize gelenlere ödev veriyorduk. Bu tarz uygulamalar yapmazsak zihnimizi ve elimizi alıştırmazsak başarılı olmamız mümkün değil." diye konuştu.

Kursiyerlere 10 haftalık sürede, temel yazarlık derslerin yanında felsefe ile düşünmek, din ve düşünce, siyaset teorileri ve felsefesi, edebiyat ve iletişim, hukuk ve toplum, sanat ve tenkit gibi konuların yer aldığı dersler verilecek.

Atölyede ayrıca uygulamalı yazı yazma teknikleri ve metin değerlendirme çalışmaları da yapılacak.

Kursun bitiminde katılımcılara belge verilecek.