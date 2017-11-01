TZOB Genel Başkanı Bayraktar;“TARIMDA, YERLİ ÜRETİM DESTEKLENMELİ, ÜRETİM AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERİLMELİ, İTHALAT ÖNLENMELİDİR”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında tarım ve gıdada ihracatın yüzde 8,3 artarken, ithalattaki yükselmenin yüzde 15,8’i bulduğunu bildirerek, “bu yılın 9 aylık döneminde ihracatta yüzde 4,2’lik artışa karşın, ithalat yüzde 12,5 arttı. Geçen yıl 9 aylık dönemde 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, bu yıl aynı dönemde 2,65 milyar dolara indi” dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında tarım ve gıdada ihracatın yüzde 8,3 artarken, ithalattaki yükselmenin yüzde 15,8’i bulduğunu bildirerek, “bu yılın 9 aylık döneminde ihracatta yüzde 4,2’lik artışa karşın, ithalat yüzde 12,5 arttı. Geçen yıl 9 aylık dönemde 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, bu yıl aynı dönemde 2,65 milyar dolara indi” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarım ve gıdada ihracatın Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 8,3 artarak 1 milyar 233,3 milyon dolardan 1 milyar 335,4 milyon dolara, 9 aylık dönemde ise yüzde 4,2 artışla 11 milyar 304,7 milyon dolardan 11 milyar 774,6 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Şemsi Bayraktar, tarım ve gıdada ithalatın ise Eylül ayında geçen yıl aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 794,7 milyon dolardan 920,1 milyon dolara, 9 aylık dönemde de 8 milyar 113,1 milyon dolardan 9 milyar 125,1 milyon dolara çıktığını vurguladı. “İhracatta artış üretimin desteklenmesi açısından çok önemli”- İhracatta artışın üretimin desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu, bazı ürünlerin üretimin büyük oranda ihracata bağlı bulunduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Tarım ve gıdada 2023 yılında 40 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için ihracattaki artış hızını yükseltmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hedefi yakalayamayız. Türkiye, tarım ve gıdada olağanüstü bir potansiyeli barındırıyor. İhracatını hızla artırabilir. Rekabet koşulları sağlanırsa, tarım ve gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmak hiç de zor olmaz. İhracat desteklenirken, ithalata da dikkat etmek gerekir. Sattığınız ürün kadar ithalat yapıyorsanız döviz gelirleri açısından bunun anlamı yok. 2014 yılında 5,6 milyar dolara kadar çıkan tarım ve gıdada dış ticaret fazlası, 2016 yılında 5,2 milyar dolara düştü. 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde tarım ve gıdada 3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2017 yılının aynı döneminde 2,65 milyar dolara indi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yüzde 17,1’ye ulaştı. İthalat ile ihracat arasındaki makas kapanıyor. Önlem alınmalı, rekabet koşulları sağlanmalı, ihracat desteklenmelidir.”
Bayraktar, tarımda, yerli üretimin desteklenmesi, üretim açığı olan ürünlere ağırlık verilmesi, ithalatın önlenmesi gerektiğini vurguladı.
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar;“TARIMDA, YERLİ ÜRETİM DESTEKLENMELİ, ÜRETİM AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERİLMELİ, İTHALAT ÖNLENMELİDİR”
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