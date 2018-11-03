TZOB yetkilileri Zara'ya geldi
SİVAS (AA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkezi Teknik Müşavirleri Zara ilçesini ziyaret etti.
İlk olarak Zara Ziraat Odası Başkanlığı'na gelen Sezer Atsan ve Hüsnü Ege, Oda Başkanı Zeki Şimşek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş'i makamlarında ziyaret eden heyet, TZOB çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Atsan ve Ege, ziyaretlerin ardından Zara Ziraat Odası Başkanlığı'na ait depolarda incelemelerde bulundu ev tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
Atsan, ziyaretlerin sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, TZOB olarak ülke genelinde il ve ilçeleri gezerek oda faaliyetleri ve çiftçilik faaliyetlerini incelediklerini belirtti.
Tarımsal faaliyetler ve çiftçilerin çalışma şartları hakkında raporlar oluşturduklarını da aktaran atsan, "Çiftçilerimizin karşılaştıkları sıkıntılar ve dertlerini yerinde dinleyerek oluşturmakta olduğumuz raporları genel merkezimize ulaştırıyoruz. Oda Başkanımız her an sahada, köy köy gerçekleştirdiği ziyaretleri bizlere ulaştırarak çiftçilerimizin sorunlarına çözüm arayışı yapmakta. Zara Ziraat Odası, yaptığı bu alan çalışmaları ve oda faaliyetleriyle önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir." diye konuştu.
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