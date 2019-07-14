Üç evladını 15 Temmuz'da şehit veren anneye ziyaret

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ve damadını şehit veren Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.

Ziyarette Muzaffer Gülşen ile sohbet eden Acar, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman milletin desteği ile bastırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin isimleri tarihe altın harflerle yazıldı. FETÖ tarafından organize edilen hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa dökülen binlerce vatandaşımız tarafından bastırıldı. 15 Temmuz gecesi kahramanca sokaklara çıkan ve bu uğurda gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilen ziyarette belediye meclis üyeleri ile AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun da hazır bulundu.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen ile enişteleri Lütfi Gülşen, F-16 savaş uçağından atılan bombayla şehit olmuştu.