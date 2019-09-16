“Üç puandan başka hiçbir hedefimiz yok”
KAYSERİ (AA) – Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, galibiyetten başka hedefleri olmadığını söyledi.
Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ilk 4 haftada 2 puan topladıklarını belirtti.
Ligin 5. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatırlatan Karaman, "Tanıdığımız, geçen sene bize iyi hizmet etmiş Sapunaru ve Lopez var. İkisi de iyi futbolcular. Onlar da lige iyi başlayan bir takım. Bizim de 3 oyuncumuz, Aymen Abdennour, Pedro, Umut tekrar aramızda. Bu bizim için çok önemli. İyi bir maç olacak. Üç puandan başka hiçbir hedefimiz yok." diye konuştu.
Bir gazetecinin Mensah ve bazı futbolcuların performanslarının beklenenin altında olduğunu sorması üzerine Karaman, sıfırdan yeni bir takım kurduklarını ifade etti.
Karaman, Antalyaspor maçında kaleci Lung'un dışında yeni oyuncularla oynadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Geçen seneki kadroyu düşünün, kimler var. Tamamen yeni bir takım, tamamen. Bilal var, Bilal de uzun süre sakattı. Birbirini tanımayan 20 kişiyi bir araya getirin, birbirlerini tanımaları bile en az bir ay sürer. Biz futbol takımıyız, yeni bir takım oluşturduk. Mutlaka hatalarımız, eksikliklerimiz var. Daha iyisini yapabilir miydik? Yapabiliriz. Her zaman, her şeyin daha iyisini insanlar yapabilirler, başarabilirler. Bir de bunun üstüne eksikliklerimiz olunca, güvendiğimiz bazı oyuculardan çok daha farklı performans bekliyoruz. Bu Mensah ve diğer arkadaşlarımız için de geçerli."
Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
-
“Üç puandan başka hiçbir hedefimiz yok”
-
Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
-
Niğde'de sigara kaçakçılığı
-
Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı
-
“Gönüllülük ve Kooperatifçilik Paneli”
-
Özbekistan medya heyetinden AA'ya ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.