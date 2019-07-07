KAYSERİ (AA) – İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, oyuncuları Deniz Türüç'ün transferi konusunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la görüştüklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Bedir, takımın çalışmalara başladığını, yönetim olarak da transfer görüşmelerine devam ettiklerini belirtti.

Sözleşmesi sona eren 11 futbolcunun takımdan ayrıldığını dile getiren Bedir, giden oyuncuların boşluğunu doldurmak için minimum 10 transfer yapacaklarını ifade etti.

– "Deniz şu anda Türkiye'de transferin gözdesi"

Deniz Türüç'ün transferi konusunda medyada çıkan haberlere değinen Bedir, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile Deniz Türüç konusunu görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Biraz önce de görüştüm. Yani bu kulüplerin hepsiyle görüşüyoruz. Üç takım da Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor. Buraya kadar anormal bir şey yok. Normal şartlarda Deniz'i kadrosunda görmek istemeyen bir hoca ya da takım yoktur. Şu anda Türkiye'de transferin gözdesi ama konu ekonomik manada Deniz'in tatmin olacağı veya bizim tatmin olacağımız bir teklif boyutuna gelmedi. Şunu da unutmayın, Deniz bizim sözleşmeli oyuncumuz. Bahsettiğimiz kulüplerin tamamı sağ olsunlar öncelikle bizimle temas kurdular. Biz de kendilerine bu işin görüşülebileceğini söyledik. Net söylüyorum, yazılanların, çizilenlerin tamamı yanlış. Şu anda gelişme yok ama yarın olabilir, ona da bir şey diyemem."

– "Boldrin Rizespor'da iyi işler yaptı"

Erol Bedir, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen oyuncuları Fernando Boldrin'i, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kadroda görmek isteğini aktardı.

"Hikmet hocamız Boldrin'in kalmasını istiyor." diyen Bedir, şunları söyledi:

"Hele de Tjaronn Chery'nin durumu belli değilken, Boldrin'i kadroda tutmak istiyoruz. Chery'nin hem Çin kulübüyle hem de çocuklarının okulu konusunda problemleri var. Hocamız, mümkünse ikisi birden, olmuyorsa da Boldrin kalsın istiyor. Geçen sene Boldrin Çaykur Rizespor'da iyi işler yaptı. Çaykur Rizespor'un da Boldrin'i istediğini biliyoruz. Başka yerlerle görüşmeler oldu. Talep var ama Boldrin bizim için önemli bir pozisyonda. Kampımıza katılacak, diğer transferlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Şu kesin, eski tabular yıkıldı. En iyi oyuncunuza bile iyi bir teklif geldiğinde, oturup konuşuluyor. Deniz örneğinde olduğu gibi. Çaykur Rizsepor veya herhangi bir takımla görüşüp anlaşırsak, alternatifini de bulup hem hocayı hem de oyuncuyu ikna edersek, neden olmasın?"