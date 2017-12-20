Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü “Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım”
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri, Piri Esat Caddesi’nde durumundan şüphelendiği 42 HY 508 plakalı hafif ticari aracı durdurmak için ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Kerimler Caddesi, Çimenlik Caddesi ve Akabe Mahallesi’ndeki çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi. Kaçan sürücü, kendisini durdurmak için yola barikat kuran polis aracına çarptıktan sonra kaçışını sürdürdü. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, polislerin kurduğu barikatla Adana Çevre Yolu Caddesi Adliye kavşağında durduruldu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen sürücü Gökhan G.’nin (28) üzerinde ve araçta arama yapıldı. Bu sırada alkolü ölçülmek istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Gökhan G.’nin “Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım” demesi dikkat çekti. Güçlükle yapılan alkol ölçümünde sürücü Gökhan G.’nin 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve maddi hasarlı kazaya karışmaktan 5 bin 700 lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Sürücü Gökhan G., işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü “Vatan haini miyiz, ben de askerlik yaptım”
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