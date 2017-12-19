Uğur Soğutma 2018 yılı hedeflerini belirledi
Türkiye’nin ilk A++ enerji sınıfı derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, 2018 yılı hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri bayileriyle paylaşmak adına 2018 Bayiler Toplantısı’nı 14 – 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Organizasyona Türkiye’nin dört bir noktasından 650’e yakın bayi ve 1400 kişi katıldı. Türkiye’deki tüm Uğur Soğutma iş ortaklarının katıldığı toplantıda, Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Uğur Şirketler Grubu CEO’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin ve Uğur Soğutma Çalışanlarının katkılarıyla bir sonraki yıl için hedefler belirlendi, müşteri ilişkilerinin önemi ile birlikte yeni fikirler yeni ürünler ve yeni kazançlar üzerine konuşuldu.
Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ragıp Çelebi’nin yaptığı toplantıda, sırasıyla CEO Dr. Alpaslan Baki Ertekin ve diğer birim yöneticileri söz aldı. Konuşması esnasında Dr. Alpaslan Baki Ertekin, “Her evde en az bir tane UĞUR ürünü olacak” diyerek şirketin 2018 vizyonu için yol gösterdi.
Toplantıda 2017 yılında gerçekleştirilen bayiler toplantısında söz alan bayilerin önerileri ve görüşleri doğrultusunda tasarlanan ve 2018 yılında piyasaya sürülecek olanyeni ürünler tanıtıldı. “Türkiye’nin Gururu, Dünya’nın Uğur’u” konseptiyle düzenlenen toplantıda 20’si yeni olmak üzere 80 ürün sergilendi.
Ayrıca Uğur Soğutma departmanlarının çalışanları tarafından düzenlenen etkinliklerde şef Gülhan Kara ve eşi, “Uğurlu Lezzetler” standında bayilerin eşleriyle birlikte mantı yaparken, “Derin ile Serin” standında ise Karikatürist Demirhan Kadıoğlu çizim yaptı.
Yenilikçi teknolojileri ürünlerine hızlı bir şekilde entegre eden Uğur Soğutma, VR standında Arttırılmış Gerçekliğe sahip 3D oyun ve ürün içerikleriyle düzenlenen yarışmalarda katılımcılara hem eğlenceli zamanlar yaşattı hem de yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödüller dağıttı.
Organizasyonun galasında ise Ferhat Göçer, Uğur Soğutma çalışanları ve bayileri için en güzel şarkılarını seslendirdiği bir konser verdi.
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