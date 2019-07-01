Ulaş Belediyesi akaryakıt istasyonu yeniden hizmette
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir süredir hizmet veremeyen belediyeye ait akaryakıt istasyonu yeniden satışlara başladı.
Akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turan İlbey, istasyona ilk gelen araca benzin verdi.
İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır akaryakıt istasyonumuzda maddi sıkıntıdan dolayı satış yapılamıyordu. İlçe merkez ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımız ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kovalı Kavşağı'na giderek araçlarına yakıt alıyorlardı. Çok şükür bugünden itibaren istasyonumuzda benzin, mazot ve LPG satışlarına başladık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi.
Ulaşlı çiftçilerden Harun Engür ise "Araçlarımıza yakıt almakta zorlanıyorduk. Hasat mevsiminde bizleri sevindiren bir gelişme. Başkanımız Turan İlbey'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Ulaş Belediyesi akaryakıt istasyonu yeniden hizmette
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