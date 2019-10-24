Ulaş Gölü'nde sonbahar sessizliği
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkbahar ve yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanı olan Ulaş Gölü, havaların soğumasıyla adeta sessizliğe büründü.
Ulaş Gölü Tesisleri'nin işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde gurbetçilerin ve piknik sevenlerin uğrak yeri olan, göçmen kuşların barındığı gölün, sonbahar mevsimiyle sessizliğe büründüğünü söyledi.
Havaların soğumasıyla göl kıyısındaki piknik alanlarının ve kameriyelerin boş kaldığını anlatan Aslan, bugünlerde ara sıra vatandaşların gölü görmeye ve göçmen kuşları izlemeye geldiğini ifade etti.
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