Ulaş ilçesinde bayramlaşma

SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



Kaymakamlık makamında düzenlenen programda Kaymakam Vekili Halil Dalak, vatandaşların bayramını kutladı.

Dalak burada yaptığı konuşmada, bayramların sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği kuvvetlendiği günler olduğunu söyledi.

Ulaş halkının bayramını tebrik eden Dalak, sağlık huzur ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Kuruçay ve Ahmet Gencer, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.